بطولة ألمانيا: بداية قوية لتشابي ألونسو مع ليفركوزن برباعية ضد شالكه

روبرتو بفيل ا ف ب

لقطة لمدرب باير ليفركوزن الجديد تشابي ألونسو خلال مباراة فريقه ضد شالكه في الدوري الالماني لكرة القدم. 8 تشرين الاول/اكتوبر 2022

برلين (أ ف ب) – حقق المدرب الاسباني تشابي ألونسو نجم ليفربول وبايرن ميونيخ سابقًا، بداية قوية على رأس الجهاز الفني لباير ليفركوزن بقيادته الى فوز ساحق على ضيفه شالكه 4-صفر السبت في المرحلة التاسعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

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واستلم ألونسو منصبه قبل 3 ايام فقط خلفًا للسويسري جيراردو سيوان الذي دفع ثمن عدم فوزه في آخر اربع مباريات له في الدوري قبل سقوطه امام بورتو البرتغالي صفر-2 في دوري ابطال اوروبا الثلاثاء.

وتولى ألونسو تدريب الفريق الرديف لريال سوسييداد في منطقة الباسك مسقط رأسه لمدة ثلاث سنوات حتى أيار/مايو الماضي، وساهم بصعوده إلى الدرجة الثانية في إسبانيا للمرة الأولى منذ 60 عاماً، قبل أن يهبط في نهاية الموسم الماضي.

وبهذا الفوز وهو الثاني لليفركوزن هذا الموسم، خرج الفريق من منطقة الخطر اقله مرحليا وبات في المركز الرابع عشر موقتا برصيد 8 نقاط.

افتتح الفرنسي موسى ديابي التسجيل بتسديدة قوية في الدقيقة 38. ثم تلاعب الجناح الانكليزي كالوم هادسون اودوي بلاعبين من شالكه قبل ان يمرر كرة عرضية باتجاه ديابي ومنه الى الهولندي جيريمي فريمبونغ ليتابعها الاخير داخل الشباك (41).

واضاف فريمبونغ هدفه الثاني الشخصي له والثالث لفريقه (51) قبل ان يختتم البرازيلي باولينيو مهرجان الاهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وألحق بوخوم صاحب المركز الاخير، هزيمة قاسية بأينتراخت فرانكفورت بطل يوروبا ليغ الموسم الماضي بثلاثية نظيفة ومنعه من اللحاق موقتا بالمتصدرين أونيون برلين وفرايبورغ.

وانتهت مباراتان بالتعادل 1-1: ماينتس مع ضيفه لايبزيغ وأوغسبورغ مع ضيفه فولفسبورغ.

وتقام لاحقا مباراة الكلاسيكر بين بوروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونيخ.

© 2022 AFP