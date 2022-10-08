بطولة إسبانيا: ثنائية كوريّا تمنح أتلتيكو فوزه الثاني تواليًا

بيار-فيليب ماركو ا ف ب

الارجنتيني أنخل كوريا خلال فوز فريقه أتلتيكو مدريد على جيرونا في الدوري الاسباني لكرة القدم في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2022

مدريد (أ ف ب) – تعافى أتلتيكو مدريد من خسارته قاريًا منتصف الاسبوع بفوزه 2-1 على ضيفه جيرونا بثنائية الارجنتيني أنخل كوريا، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الاسباني لكرة القدم السبت.

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وتقدم فريق العاصمة الى المركز الرابع بفارق نقطة عن ريال بيتيس الخامس الذي يحل على بلد الوليد الاحد.

ودخل أتلتيكو الى المباراة بعد سقوطه 2-صفر ضد كلوب بروج في بلجيكا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ليتلقى هزيمته القارية الثانية مقابل فوز واحد.

وحقق الروخيبلانكو فوزه الثاني تواليًا محليًا بعد تفوقه على أرض إشبيلية 2-صفر الاسبوع الماضي بعد سقوطه ضد ريال مدريد قبل مرحتلين.

وبدأ المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان أساسيًا وسط تقارير إسبانية تشير الى أن أتلتيكو وبرشلونة اتفقا على مبلغ لتحويل الاعارة الى انتقال دائم.

واستعان المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بالفرنسي غالبية الوقت من مقاعد البدلاء، حيث حاول أتلتيكو تجنب تفعيل شرط الشراء الإلزامي في الصفقة الأولية.

ولعب غريزمان دورًا رئيسيًا في هدف أتلتيكو الاول بعد أن رفع الكرة تابعها كوريا عند القائم البعيد في الدقيقة الخامسة.

وكاد البرازيلي ماتيوش كونيا أن يضاعف النتيجة لأصحاب الارض لولا تصدي الحارس خوان كارلوس من مسافة قريبة.

إلا أن كوريّا تمكن من ذلك مع انطلاق الشوط الثاني بعد ان قطع تمريرة خاطئة من الحارس ليضع الكرة في الشباك (48).

وقلص رودريغو ريكيلمي المعار الى جيرونا من أتلتيكو بالذات الفارق بتسديدة بعيدة ارتدت من الخصم لتتابع طريقها الى المرمى (65).

وأتيحت فرصتان محققتان للضيوف لمعادلة النتيجة في نهاية مثيرة للمباراة لولا تألق الحارس السلوفيني يان أوبلاك للتصدي لكرة أليش غارسيا البعيدة قبل أن ترتد رأسية البديل الاوروغوياني كريستيان ستواني من القائم.

يلعب لاحقًا ريال مدريد مع مضيفه خيتافي فيما يستقبل أتلتيك بلباو إشبيلية.

© 2022 AFP