بطولة إسبانيا: ريال يرتقي الى الصدارة بفوز صعب على خيتافي

أوسكار دل بوسو كانياس ا ف ب

البرازيلي إيدر ميليتاو يتفل بهدفه لريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الاسباني لكرة القدم في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2022

مدريد (أ ف ب) – ارتقى ريال مدريد الى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على مضيفه خيتافي بهدف مبكر للمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، ضمن منافسات المرحلة الثامنة السبت.

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ورفع النادي الملكي رصيده الى 22 نقطة آملا أن يسديه سلتا فيغو خدمة غير متوقعه أمام مضيفه برشلونة الاحد.

وكان ريال اكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه مع أوساسونا في المرحلة السابقة مشرعًا الباب أمام غريمه الكاتالوني لاعتلاء الصدارة نهاية الاسبوع الماضي للمرة الاولى منذ قرابة العامين إثر فوزه على ريال مايوركا.

وغاب عن صفوف فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بسبب "مشكلة عضلية"، علمًا أنه أهدر ركلة جزاء حاسمة ضد أوساسونا مع عودته الى المنافسات بعد غيابة قرابة الشهر بسبب الاصابة.

شارك أيضًا في الفوز على شاختار دانييتسك 2-1 منتصف الاسبوع في دوري أبطال أوروبا، إلا انه لم يتمرن مع الفريق الجمعة بعد انتكاسة جديدة.

وسارع الملكي الى افتتاح التسجيل برأسية ميليتاو في الدقيقة الثالثة إثر ركنية نفذها الكرواتي لوكا مودريتش.

ولم يشهد الشوط الاول العديد من الفرص، إذ لم يسدد خيتافي أي تسديدة على المرمى فيما انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 39 ليصوب مجددًا عبر البرازيلي رودريغو تصدى لها الحارس.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرازيلي الاخر فينيسيوس إثر عرقلة تعرض لها، قبل أن يلغيها بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لأن الكرة اجتازت خط التماس في بناء الهجمة (43).

وسدد التركي إينيس أونال بين الخشبات الثلاث لأصحاب الارض للمرة الاولى مع انطلاق الشوط الثاني كانت سهلة بين يدي الحارس الاوكراني أندري لونين، بديل البلجيكي تيبو كورتوا الذي لا يزال يعاني من إصابة في عرق النسا (46) قبل أن يبعد أيضًا لاحقًا كرة قوية من كارليس ألينيا وحولها الى ركنية (49).

وكان الفرنسي أوريليان تشواميني سدد من داخل المنطقة تصدى لها حارس خيتافي (48).

وألغت "في ايه آر" هدفًا لرودريغو لتسلل داخل المنطقة إثر كرة تلقاها من الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (57) الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس (77).

ثنائية كوريا

وتعافى أتلتيكو مدريد من خسارته قاريًا منتصف الاسبوع بفوزه 2-1 على ضيفه جيرونا بثنائية الارجنتيني أنخل كوريّا.

الارجنتيني أنخل كوريا خلال فوز فريقه أتلتيكو مدريد على جيرونا في الدوري الاسباني لكرة القدم في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2022 بيار-فيليب ماركو ا ف ب

وتقدم فريق العاصمة الى المركز الرابع بفارق نقطة عن ريال بيتيس الخامس الذي يحل على بلد الوليد الاحد.

ودخل أتلتيكو الى المباراة بعد سقوطه 2-صفر ضد كلوب بروج في بلجيكا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ليتلقى هزيمته القارية الثانية مقابل فوز واحد.

وحقق الروخيبلانكو فوزه الثاني تواليًا محليًا بعد تفوقه على أرض إشبيلية 2-صفر الاسبوع الماضي بعد سقوطه ضد ريال مدريد قبل مرحتلين.

وبدأ الفرنسي أنطوان غريزمان أساسيًا بعد أن أكد تشافي مدرب برشلونة أن ناديه "أخبرني أنه تم التوصل الى اتفاق" لتحويل إعارة المهاجم الى انتقال دائم، مضيفًا "ولكن الامر ليس رسميًا بعد. إذا كان هناك اتفاق، فهذا يعني أن جميع الاطراف راضية. أتمنى التوفيق للاعب".

واستعان المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بالفرنسي غالبية الوقت من مقاعد البدلاء، حيث حاول أتلتيكو تجنب تفعيل شرط الشراء الإلزامي في الصفقة الأولية.

ولعب غريزمان دورًا رئيسيًا في هدف أتلتيكو الاول بعد أن رفع الكرة تابعها كوريا عند القائم البعيد في الدقيقة الخامسة.

وكاد البرازيلي ماتيوش كونيا أن يضاعف النتيجة لأصحاب الارض لولا تصدي الحارس خوان كارلوس من مسافة قريبة.

إلا أن كوريّا تمكن من ذلك مع انطلاق الشوط الثاني بعد ان قطع تمريرة خاطئة من الحارس ليضع الكرة في الشباك (48).

وقلص رودريغو ريكيلمي المعار الى جيرونا من أتلتيكو بالذات الفارق بتسديدة بعيدة ارتدت من الخصم لتتابع طريقها الى المرمى (65).

وأتيحت فرصتان محققتان للضيوف لمعادلة النتيجة في نهاية مثيرة للمباراة لولا تألق الحارس السلوفيني يان أوبلاك للتصدي لكرة أليش غارسيا البعيدة قبل أن ترتد رأسية البديل الاوروغوياني كريستيان ستواني من القائم.

واستهل المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي مهمته الجديدة على رأس الجهاز الفني لإشبيلية بالتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو الثالث.

وخلف سامباولي الاسباني خولن لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه بعد دقائق من الخسارة المدوية على أرضه منتصف الاسبوع 4-1 ضد بوروسيا دورتموند الالماني في دوري الابطال، كانت الثانية له قاريًا مقابل تعادل.

كما يعاني الفريق الاندلسي الذي ينافس دائمًا في المراكز المتقدمة، محليًا، إذ اكتفى مع لوبيتيغي بفوز يتيم مقابل أربع هزائم وتعادلين في لا ليغا.

وعلى ملعب رامون سانشيس بيسخوان، افتتح أوليفر توريس النتيجة لأصحاب الارض في الدقيقة الرابعة، فيما خطف أتلتيك التعادل قبل ربع ساعة من النهاية عبر ميكيل فيسغا (74).

ورفع فريق المدرب إرنيستو فالفيردي رصيده الى 16 نقطة في المركز الثالث مقابل خمس نقاط لإشبيليه السابع عشر.

© 2022 AFP