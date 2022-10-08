بطولة إيطاليا: ميلان يحسم القمة أمام يوفنتوس ويلحق بالمتصدرين

ايسابيلا بونوتو ا ف ب

الاسباني براهيم دياس (يمين) يحتفل بتسجيله هدف لميلان ضد يوفنتوس مع البرتغالي رافايل لياو على ملعب سان سيرو في الدوري الايطالي في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2022

ميلانو (أ ف ب) – حسم ميلان القمة ضد ضيفه يوفنتوس 2-صفر على ملعب سان سيرو السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الايطالي لكرة القدم، ليلحق بالمتصدرين نابولي وأتالانتا ويزيد الضغوط على المدرب ماسيميليانو أليغري.

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ويدين الروسونيري بفوزه الثاني تواليًا في الدوري الى مدافعه الانكليزي فيكايو توموري (45+1) ولاعب الوسط الاسباني براهيم دياس (54)، ليرفع رصيده الى 20 نقطة بالتساوي مع نابولي وأتالانتا اللذين يخوضان مباراتيهما الاحد.

أما يوفنتوس فمني بانتكاسة جديدة ليكتفي بفوز واحد في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري، حققه في المرحلة الماضية على بولونيا (3-صفر)، مقابل هزيميتن وتعادلين ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثامن.

وتحضر فريق المدرب ستيفانو بيولي لاستقبال تشلسي الانكليزي الثلاثاء في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد أن سقط بثلاثية نظيفة في لندن الاربعاء، فيما سيسافر يوفنتوس بمعنويات منخفضة الى اسرائيل بعد فوزه في تورينو على مكابي تل أبيب 3-1 منتصف الاسبوع.

وكانت أولى الفرص من جانب الضيوف للكولومبي خوان كوادرادو الذي سدد كرة زاحفة عن الجهة اليمنى داخل المنطقة مرت بجانب القائم الايمن (9).

أما التسديدة الوحيدة ليوفنتوس على المرمى في الشوط الاول فكانت عبر البولندي أركاديوش ميليك تصدى لها الحارس الروماني سيبريان تاناروسانو (12).

ووقف القائم مرتين بوجه البرتغالي رافايل لياو عندما أبعد محاولتيه في الدقيقتين 20 و34.

وجاء الهدف الاول لميلان عندما سدد الفرنسي أوليفييه جيرو كرة قوية من منتصف المنطقة، ارتطمت بصدر توموري الواقف أمام المرمى فالتف وتابعها في الشباك من مسافة قريبة (45+1).

وضاعف دياس تقدم أصحاب الارض بهدف فردي رائع عندما مرر الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس كرة الى زميله ميليك نحو منتصف الملعب، لم يقرأها البولندي جيدًا فاقتنصها الاسباني وانطلق نحو المنطقة وسط مطاردة أربعة لاعبين متجاوزًا كل من المدافع ليوناردو بونوتشي والفرنسي أدريان رابيو قبل أن يسدد كرة لمسها الحارس قبل أن تتابع طريقها الى الشباك، فخلع قميصه محتفلا قبل أن يرفعه لياو على كتفيه (54).

وحاول ميليك تقليص الفارق برأسية تهادت بين يدي الحارس (71).

ودفع أليغري بمويز كين والمهاجم الارجنتيني الشاب ماتياس سوليه لمحاولة العودة بالنتيجة وكانت أخطر الفرص عبر الايطالي الذي سدد بقوة من داخل المنطقة أبعدها الحارس (89).

وكاد أن يزيد البديل البلجيكي دافيد أوريغي من محن الضيوف لولا تصدي الحارس البولندي فويتشيخ تشيتشتي لتسديدته القوية من داخل المنقطة (90+2).

ثنائية دجيكو

في وقت سابق من اليوم، سجل الدولي البوسني إدين دجيكو ثنائية فوز إنتر 2-1 على مضيفه ساسوولو ليعد فريقه الى سكة الانتصارات في الدوري بعد هزيمتين تواليًا.

المهاجم البوسني إدين دجيكو يحتفل بهدفه ضد ساسوولو مع إنتر في الدوري الايطالي لكرة القدم في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2022 تيزيانا فابي ا ف ب

ودخل إنتر المباراة منتشيًا من فوزه 1-صفر على ضيفه برشلونة الاسباني الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد هزيمتين تواليًا في الدوري ضد أودينيزي (3-1) والاسبوع الماضي على أرضه ضد روما (2-1).

وتقدم النيراتسوري الى المركز السابع على بُعد خمس نقاط من نابولي وأتالانتا وميلان، قبل أن يسافر الى كامب نو لمباراة العودة ضد الفريق الكاتالوني الاربعاء.

وافتتح دجيكو النتيجة من أول تسديدة لإنتر على المرمى في الشوط الاول بعدما تابع بقدمه كرة وصلته أمام المرمى من رأسية الهولندي دنزل دمفريس إثر ركنية من التركي هاكان تسالهان أوغلو (44)، مسجلًا هدفه رقم 100 في 244 مباراة في "سيري أ"، قبل أن يمنح الفوز لفريقه بهدفه الاول بعد المئة قبل ربع ساعة من النهاية برأسية إثر عرضية من البديل الارميني هنريخ مخيتاريان (75).

بين الهدفين، عادل ساسوولو النتيجة برأسية دافيدي فراتيزي إثر عرضية من البرازيلي روجيريو (60).

قال دجيكو "التسجيل شيء جميل. عندما تتخطى الكرة الخط، فأنت أسعد رجل في العالم. أريد أن أستمر ما دمت أستطيع مساعدة الفريق، أشعر أنني بحال جيدة".

وتابع "لربما كنا لنخسر مثل هذه المباراة قبل أيام كما حدث مؤخرًا. لم نقدم مباراة رائعة، لكننا أردنا التأكيد بعد المباراة الكبيرة ضد برشلونة".

وعن فرصه في الاستمرار على هذا النحو بعد عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من الاصابة "لن أقول إن هناك منافسة. أحيانًا يلعب هؤلاء وأحيانًا أخرى آخرون، هذا أمر طبيعي في فريق كبير".

© 2022 AFP