دورة أستانا: ديوكوفيتش الى النهائي لملاقاة تسيتسيباس بعد انسحاب غريب لمدفيديف

- ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال نصف نهائي دورة أستانا في كازاخستان ضد الروسي دانييل مدفيديف في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2022

استانا (كازاخستان) (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف سابعًا عالميًا نهائي دورة آستانا الكازاخستانية في كرة المضرب (500 نقطة) بعد انسحاب غريب للروسي دانييل مدفيديف الرابع، عندما كان اللاعبان متجهين الى مجموعة ثالثة حاسمة السبت، على أن يلاقي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المباراة القمة.

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وبعدما حسم ديوكوفيتش المجموعة الثانية ليأخذ المباراة الى ثالثة حاسمة عندما كانت النتيجة تشير الى 4-6، 7-6 (8/6)، تقدم الروسي نحو منافسه معلنًا انسحابه وسط صدمة الصربي والجماهير.

قال "دجوكر" بعد المباراة "أنا مصدوم، حقًا. بدا بحال جيدة، ولكن ربما رأيته يتحرك بطريقة أبطأ في النقاط السبع والثماني الاخيرة".

وتابع "ما كان لينسحب من المباراة لو شعر أن بإمكانه أن يكمل"، علمًا أن حساب رابطة المحترفين "ايه تي بي" أشار على موقع تويتر أن الروسي انسحب "بداعي الاصابة".

وأضاف "آمل حقًا ألا تكون إصابته خطيرة جدًا. أخبرني أنه تعرض لتمدد في العضلة الضامة".

ويلتقي ديوكوفيتش في نهائي الاحد تسيستيباس، السادس عالميًا، الفائز على الروسي أندري روبليف التاسع 4-6، 6-4، و6-3.

يتفوق الصربي 7-2 في المواجهات المباشرة ضد اليوناني، بما فيها آخر ست مباريات التي تشمل نهائي دورة روما للماسترز هذا العام ونهائي رولان غاروس العام الماضي بعدما كان تسيتسيباس متقدمًا بمجموعتين دون رد.

وأصبح مدفيديف أول لاعب يفوز بمجموعة ضد ديوكوفيتش منذ فوز الاخير ببطولة ويمبلدون 3-1 ضد الاسترالي نيك كيريوس محققًا لقبه الـ21 الكبير.

من جهته، بلغ تسيتسيباس سادس مباراة نهائية له هذا الموسم بحثًا عن لقبه الثالث.

قال بعد الفوز "لم يكن سهلا، أن تكون متأخرًا بمجموعة. كانت معركة بدنية قوية ضد منافس قوي جدًا".

ومع كسره الإرسال في الشوط الافتتاحي للمباراة، تمكّن روبليف من حسم المجموعة الأولى لصالحه، لكن تسيتسيباس الذي أنقذ خمس نقاط فاصلة من أصل ست في المباراة، حسّن أداءه مع مواصلة التعادل، ليحسم الأمور لصالحه في الشوط العاشر من المجموعة الثانية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً حاسماً مجدداً في المجموعة الثالثة، ليخرج فائزاً من المباراة التي استمرت ساعتين و10 دقائق، ويرفع سجله بالفوز على روبليف إلى 6-4.

© 2022 AFP