دورة طوكيو: تيافو إلى النهائي مع فريتز بعد فوز "غريب"

كازوهيرو نوجي ا ف ب

طوكيو (أ ف ب) – كافح الأميركي فرانسيس تيافو لتخطي الكوري الجنوبي المغمور كوون سون-وو بثلاث مجموعات، والتأهل السبت إلى نهائي دورة طوكيو اليابانية (500) في كرة المضرب.

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وحسم المصنف رابعاً المباراة 6-2 و0-6 و6-4، ليلتقي في نهائي الأحد مواطنه تايلور فريتز المصنف ثالثاً والفائز بصعوبة على الكندي دنيس شابوفالوف 6-3 و6-7 (5-7) و6-3.

ولم يحرز أي أميركي اللقب الياباني منذ بيت سامبراس في 1996.

واستقطب تيافو، المصنف 19 عالمياً، الأضواء بعد فوزه على النجم الإسباني رافايل نادال في طريقه الى أول نصف نهائي بطولة كبرى في فلاشينغ ميدوز هذا العام.

قال اللاعب البالغ 24 عاماً بعد فوزه "كانت مباراة غريبة، لكني سعيد لبلوغ النهائي. لم أتوقع أن يلعب بهذه الطريقة. كان سريعاً وعدوانياً بحق".

تابع "لن تكون الأمور دوماً سهلة، لكن في نهاية المطاف الفوز هو الأهم".

© 2022 AFP