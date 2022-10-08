فورمولا واحد: غاسلي بدلاً من ألونسو في ألبين ودي فريس إلى ألفاتاوري

توشيفومي كيتامورا ا ف ب

سيترك غاسلي ألفا تاوري منضماً إلى أليبن الموسم المقبل

سوزوكا (اليابان) (أ ف ب) – سينتقل السائق الفرنسي بيار غاسلي من فريق ألفاتاوري إلى ألبين، ليحلّ عام 2023 بدلاً من الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في سباقات الفورمولا واحد، بحسب ما أعلن الفريق الفرنسي السبت على هامش جائزة اليابان الكبرى.

إعلان اقرأ المزيد

في المقابل، سيحلّ الهولندي نيك دي فريس الذي استهل مشاركته الشهر الماضي بدلاً من التايلندي أليكس ألبون (وليامس) في جائزة إيطاليا الكبرى، بدلاً من غاسلي في ألفاتاوري.

وسيقود غاسلي الذي بدأ مشواره في الفورمولا واحد عام 2017 مع تورو روسو داخل حظائر ريد بول، إلى جانب مواطنه استيبان أوكون في ألبين.

قال غاسلي (26 عاماً) إنه "متأثر عاطفياً" للانضمام إلى الفريق الفرنسي الذي ينافس مع ماكلارين على المركز الرابع لدى الصانعين.

أضاف غاسلي الذي يملك في رصيده فوزاً واحداً في جائزة إيطاليا 2020 "حفّزني تطوّر ألبين في السنوات الثلاث لماضية والتحسّن المستمر في أدائهم".

وكان أوكون (26 عاماً) منح ألبين فوزها الأول العام الماضي بتتويجه في جائزة المجر.

في المقابل، سيترك ألونسو (41 عاماً) فريقه لينضم إلى أستون مارتن في عقد طويل الأمد، بدلاً من الألماني المعتزل وبطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتل.

© 2022 AFP