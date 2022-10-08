مقتل فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (وزارة فلسطينية)

اف ب

اشعال الإطارات خلال عملية إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في 28 أيلول/سبتمبر 2022

القدس (أ ف ب) – قتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي السبت في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان إن "مواطنا استشهد برصاص الاحتلال في جنين" بشمال الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحدثت عن إصابة رجل بالرصاص ونقله إلى مستشفى في جنين.

ولم يعقب الجيش الإسرائيلي ردًا على سؤال فرانس برس.

يشهد شمال الضفة الغربية بما في ذلك جنين ونابلس أعمال عنف شبه يومية منذ آذار/مارس.

ويأتي ذلك غداة مقتل فلسطينيين أحدهما فتى في الرابعة عشرة من العمر سقط برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة التي أوضحت أن عادل داود (14 عاما) توفي متأثرا بجروح في رأسه في قلقيلية الجمعة، بينما قتل فلسطيني آخر قرب مدينة رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على شخص رشق الجنود "بزجاجات حارقة" في قلقيلية وردت على "أعمال شغب عنيفة قام بها عشرات الفلسطينيين" بالقرب من رام الله.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه عالج خمسين شخصًا في هذه المنطقة بعد الاشتباكات، بما في ذلك إصابات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

© 2022 AFP