بطولة إنكلترا: أرسنال يزيد محن ليفربول ويستعيد الصدارة

لاعبو ارسنال يحتفلون بهز شباك ليفربول (3-2) في الدوري الانكليزي في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

لندن (أ ف ب) – زاد أرسنال محن ليفربول عندما تغلب عليه 3-2 الأحد على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم واستعاد الصدارة.

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وسجل البرازيلي غابريال مارتينيلي (1) وبوكايو ساكا (45+5 و76 من ركلة جزاء) أهداف أرسنال، والأوروغوياني داروين نونييس (34) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (53) هدفي ليفربول.

وضرب ارسنال عصفورين بحجر واحد كونه استعاد الصدارة من مانشستر سيتي الفائز على ساوثمبتون 4-صفر السبت في افتتاح المرحلة، وأوقف سلسلة من أربع هزائم متتالية أمام ليفربول في الدوري.

وهو الفوز الثالث تواليا للفريق اللندني والثامن في الدوري هذا الموسم، فرفع رصيده الى 24 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي.

في المقابل، مني ليفربول بخسارته الثانية وفشل للمباراة الثالثة تواليا في تحقيق الفوز بعد تعادلين مخيبين امام جاره إيفرتون صفر-صفر وضيفه برايتون 3-3، فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز العاشر مع مباراة مؤجلة ضد تشلسي.

وتنتظر ليفربول قمة نارية على أرضه الأحد المقبل ضد مانشستر سيتي.

هدف مبكر

وبكر ارسنال بالتسجيل وتحديدا بعد 58 ثانية ومن أول هجمة عندما انتزع المدافع الفرنسي ويليام صليبا كرة من نونييس ومررها الى بن وايت ومنه الى ساكا في الجهة اليمنى، فانطلق ومررها الى النروجي مارتن أوديغارد فهيأها على طبق من ذهب إلى مارتينيلي المتوغل من الخلف داخل المنطقة ليتابعها داخل مرمى مواطنه أليسون بيكر.

وهو أسرع هدف لأرسنال على أرضه منذ هدف الهولندي روبن فان بيرسي في مرمى سندرلاند في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بعد 29 ثانية، كما هو أسرع هدف للفريق اللندني في مرمى ليفربول في الدوري الممتاز حسب "أوبتا" للاحصائيات.

وكانت أول وأخطر فرصة لليفربول عندما مرر الدولي المصري محمد صلاح كرة خلف الدفاع الى نونييس المنطلق من الخلف، فسددها قوية بيمناه ابعدها الحارس آرون رامسدايل قبل أن يشتتها الدفاع (26).

وكاد صليبا يخدع حارس مرماه عندما قطع كرة لصلاح من الجهة اليمنى، بيد ان رامسدايل ابعدها بصعوبة (30).

ونجح نونييس في ادراك التعادل عندما استغل كرة على طبق من ذهب من دياس بعد كرة طويلة لترنت ألكسندر-أرنولد فشل المدافع البرازيلي غابريال في ابعادها، فتابعها بيمناه على يسار رامسدايل (34).

وهو الهدف الثاني لنونييس هذا الموسم بعد الأول في مرمى فولهام (2-2) في المرحلة الأولى.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بإصابة جناحه الكولومبي لويس دياس فترك مكانه لفيرمينو (42).

ونجح ارسنال في التقدم مجددا اثر هجمة مرتدة قادها البرازيلي غابريال جيزوس ومنه الى مارتينيلي الذي انطلق من الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل ان يمررها عرضية تابعها ساكا غير المراقب داخل المرمى في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبات مارتينيلي أصغر لاعب في صفوف أرسنال يسجل هدفا ويصنع آخر ضد ليفربول (21 عاما و113 يوما).

وساهم مارتينيلي في 10 أهداف للمدفعجية في مبارياته الـ14 الأخيرة (5 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة).

وأجرى المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب تغييرا اضطراريا مطلع الشوط الثاني بإخراج ألكسندر-أرنولد المصاب والدفع بجو غوميز.

وأهدر أوديغارد فرصة التعزيز عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من مارتينيلي فتوغل وسددها قوية زاحفة بين يدي أليسون (50).

ونجح فيرمينو في إدراك التعادل لليفربول عندما تلقى كرة رائعة من البرتغالي ديوغو جوتا خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه زاحفة على يسار رامسدايل (53).

وهو الهدف السادس لفيرمينو هذا الموسم.

وأخرج كلوب صلاح والكاميروني جويل ماتيب ودفع بالبرازيلي فابينيو والفرنسي ابراهيما كوناتيه (69).

وحصل أرسنال على ركلة جزاء اثر عرقلة الإسباني تياغو ألكانتارا لجيزوس داخل المنطقة فانبرى لها ساكا بنجاح (76).

وست هام يواصل الصحوة

وواصل وست هام يونايتد صحوته بفوزه على ضيفه فولهام 3-1.

ووجد الفريق اللندني نفسه متخلفا بهدف مبكر سجله البرازيلي أندرياس بيريرا في الدقيقة الخامسة بتسديدة رائعة من داخل المنطقة في سقف مرمى البولندي لوكاش فابيانسكي، لكنه تسبب في ركلة ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 اثر إعاقته كريغ داوسون فانبرى لها جارود بوين بنجاح مدركا التعادل.

ومنح الوافد الجديد الدولي الإيطالي جانلوكا سكاماكا التقدم لوست هام مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة ساقطة خلف الدفاع داخل المنطقة من الوافد الجديد الآخر لاعب الوسط الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا، فهيأها لنفسه ولعبها ساقطة بدوره وبثقة كبيرة فوق حارس المرمى الالماني بيرند لينو، قبل أن يؤمن الدولي الجامايكي ميكايل أنتونيو الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مستغلا خطأ فادحا للحارس لينو وأحد مدافعيه في تشتيت الكرة.

وهو الفوز الثاني تواليا لوست هام بعد الأول على ولفرهامبتون 2-صفر في المرحلة الماضية، والثالث هذا الموسم بعد الاول على أستون فيلا 1-صفر في المرحلة الرابعة، فصعد الى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، فيما مني فولهام بخسارته الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع.

واستعاد كريستال بالاس توازنه بقلبه الطاولة على ضيفه ليدز يونايتد 2-1.

وكان ليدز يونايتد البادئ بالتسجيل عبر المدافع الهولندي باسكال سترويك (10)، لكن الفريق اللندني رد بعد عشر دقائق مدركا التعادل بواسطة الفرنسي أودسون إدوار (24)، ثم سجل إيبيريتشي إيزي هدف الفوز (76).

ويلعب لاحقا إيفرتون مع مانشستر يونايتد.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء نوتنغهام فوريست مع أستون فيلا.

© 2022 AFP