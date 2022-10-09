بطولة انكلترا: رونالدو يسجل هدفه الـ700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية

اولي سكارف اف ب

مهاجم مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظة تسجيله الهدف الثاني في مرمى ايفرتون في الدوري الانكليزي في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ليفربول (أ ف ب) – سجل المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الـ700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي دافع عن ألوانها عندما منح فريقه مانشستر يونايتد التقدم على مضيفه إيفرتون 2-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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ودخل رونالدو، المتوج بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم خمس مرات، بديلا في الدقيقة 29 عقب إصابة الجناح الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال، واحتاج إلى 14 دقيقة فقط لهز الشباك بتسديدة قوية من داخل المنطقة أسكنها مرمى جوردان بيكفورد اثر تمريرة من زميله السابق في ريال مدريد الإسباني الدولي البرازيلي كازيميرو الذي لعب أساسيا للمرة الأولى منذ انضمامه الى صفوف "الشياطين الحمر" قادما من النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

وهو الهدف الأول لرونالدو (37 عاما) في الدوري هذا الموسم، رافعا غلته إلى 144 هدفا بألوان مانشستر يونايتد الذي يدافع عن ألوانه للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية.

وسجل الدون 450 هدفا مع ريال مدريد و101 هدفا مع يوفنتوس الإيطالي وخمسة أهداف مع فريق بداياته سبورتينغ البرتغالي.

ويحمل رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية برصيد 117 هدفا.

© 2022 AFP