بطولة فرنسا: موناكو يتابع سلسلة انتصاراته

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مهاجم موناكو السويسري بريل امبولو (في الوسط) يسيطر على الكرة وسط مراقبة لاعبين من مونبلييه خلال لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي. 9 تشرين الاول/اكتوبر 2002
مهاجم موناكو السويسري بريل امبولو (في الوسط) يسيطر على الكرة وسط مراقبة لاعبين من مونبلييه خلال لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي. 9 تشرين الاول/اكتوبر 2002 باسكال غويو ا ف ب
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باريس (أ ف ب) – رفع موناكو سلسلة انتصاراته الى خمسة تواليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم اثر تغلبه على مضيفه مونبلييه 2-صفر في المرحلة العاشرة الاحد.

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وعزز فريق الامارة رصيده في المركز الخامس حيث يملك 20 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن باريس سان جرمان المتصدر.

وكان موناكو تغلب على نيس وليون ورينس ونانت تباعا في الجولات الاربع الماضية.

وبرهن موناكو عن فعالية كبيرة في مواجهة مونبلييه ونجح في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه السويسري الدولي بريل امبولو في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول بعد ان سدد كرة على الطاير في شباك مواطنه يوناس اوملين قبل ان يضيف البديل الهولندي مايرون بوادو الثاني قبل نهاية المباراة بعشر دقائق مستغلا تمريرة من البرازيلي كايو هنريكه.

© 2022 AFP