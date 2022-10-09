بطولة فرنسا: موناكو يتابع سلسلة انتصاراته

مهاجم موناكو السويسري بريل امبولو (في الوسط) يسيطر على الكرة وسط مراقبة لاعبين من مونبلييه خلال لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي. 9 تشرين الاول/اكتوبر 2002 باسكال غويو ا ف ب

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باريس (أ ف ب) – رفع موناكو سلسلة انتصاراته الى خمسة تواليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم اثر تغلبه على مضيفه مونبلييه 2-صفر في المرحلة العاشرة الاحد.