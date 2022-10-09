جائزة اليابان الكبرى: فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا

فيليب فونغ ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن يخرج من سيارته بعد حلوله في المركز الاول وتتويجه بطلا للعالم في سباقات فورمولا واحد على حلبة سوزوكا في اليابان. 9 تشرين الاول/اكتوبر 2022

Suzuka (اليابان) (أ ف ب) – تٌوج سائق ريد بول الهولندي مارك فيرستابن بطلا للعالم بشكل مثير بعد حلوله في المركز الاول في سباق جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا الاحد، وذلك بعد معاقبة سائق فيراري شارل لوكلير بارجاعه مركزا واحدا ليحتل المركز الثالث بدلا من الثاني.

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وارتكب لوكلير مخالفة في اللفة الاخيرة عندما منع سائق ريد بول الاخر المكسيكي سيرخيو بيريس من تجاوزه بطريقة غير مشروعة، فعوقب بسبب ذلك بحسم 5 ثوان من توقيته وخسر المركز الثاني لصالح المكسيكي، ما سمح بتتويج فيرستابن بطلا.

وكان فيرستابن يحتاج الى الفوز بالسباق واحتلال لوكلير المركز الثالث او اقل وهذا ما حصل.

وتم تعليق السباق في اللفة الثالثة بسبب الامطار الغزيرة قبل ان يستأنف بعد توقف اكثر من ساعتين.

وشهدت اللفة الاولى انسحاب سائق فيراري الاخر الاسباني كارلوس ساينس بعد انزلاق سيارته خارج الحلبة بالاضافة الى حوادث ارتطام متفرقة ابرزها بين بطلي العالم السابقين الالماني سيباستيان فيتل والاسباني فرناندو الونسو، ما استدعى تدخل سيارة الامان قبل رفع العلم الاحمر وتوقف السباق في اللفة الثالثة.

وبعد اكثر من ساعتين استؤنف السباق وراء سيارة الامان التي بقيت على ارض الحلبة على مدى ثلاث لفات قبل ان تخلي الساحة للمتسابقين.

حافظ فيرستابن الذي انطلق من المركز الاول على الصدارة على الرغم من الانطلاقة الجيدة لسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ومحاولة تجاوزه من دون ان يفلح في ذلك.

ودخل السائقون الى المرآب وقرر مسؤولو السباق في مرحلة اولى تحديد موعد معاودة السباق بعد توقف لأكثر من نصف ساعة لكن محاولتهم باءت بالفشل بسبب الرؤية السيئة قبل ان يعاود السباق بعد توقف لأكثر من ساعتين.

وبعد معاودة السباق بقي ترتيب الثلاثة الاوائل كما هو عليه قبل التوقف، الى حين ارتكاب لوكلير المخالفة في اللفة الاخيرة لتتم معاقبته ما سمح باحراز فيرستابن اللقب علما بان الاخير اجتاز خط النهاية من دون ان يعلم بأنه توج بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا.

وكان فيرستابن احرز باكورة القابه الموسم الماضي في سباق ابو ظبي في ظروف مثيرة للغاية ايضا عندم حسمه في اللفة الاخيرة لدى تجاوزه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيديس ويحرم الاخير من الانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب في بطولة العالم الذي يتقاسمه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).

© 2022 AFP