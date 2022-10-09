دورة أوسترافا: كرايتشيكوفا تُسقِط شفيونتيك وتتوج باللقب

التشيكية باربورا كرايتشيكوفا (يمين) تعانق البولندية إيغا شفيونتيك بعد الفوز عليها في نهائي دورة اوسترافا لكرة المضرب في 9 تشرين الاول/اكتوبر 2022

أوسترافا (الجمهورية التشيكية) (أ ف ب) – تُوِجَت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بلقبها الثاني توالياً والخامس في مسيرتها بعدما أسقطت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً، وذلك بالفوز عليها 5-7 و7-6 (7-4) و6-3 الأحد في نهائي دورة أوسترافا التشيكية لكرة المضرب.

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وحسمت بطلة رولان غاروس لعام 2021 المواجهة بعد مباراة ماراثونية استغرقت ثلاث ساعات و16 دقيقة، لتلحق بشفيونتيك هزيمتها الثانية فقط في المباريات النهائية، بعد الأولى عام 2019 في دورة لوغانو، مقابل 10 انتصارات متتالية، بينها رولان غاروس 2020 و2022 وفلاشينغ ميدوز 2022.

وكانت شفيونتيك (21 عاماً) مرشحة للخروج منتصرة من هذه المواجهة التي دخلتها على خلفية 60 انتصاراً هذا العام في انجاز آخر من حققه كانت الدنماركية كارولاين فوزنياكي عام 2017.

وبدت البولندية في طريقها للخروج منتصرة بعدما تقدمت في المجموعة الأولى 5-1 قبل أن تعاني كثيراً لحسمها 7-5 في وتيرة كانت تمهيداً لخسارتها المجموعة الثانية بشوط فاصل، والثالثة 3-6 بعد تنازلها عن إرسالها فيه مرة واحدة.

وفي النهاية، سقطت المصنفة أولى عالمياً في النهائي الثامن لها هذا العام، بعدما منيت بهزيمة أولى أمام التشيكية البالغة 23 عاماً مقابل فوزين حققتهما العام الماضي في دورتي روما وميامي للألف.

© 2022 AFP