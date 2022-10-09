شركة "فينفاست" الفيتنامية للسيارات أمام تحدي اختراق السوق الأميركية

نهاك نغوين ا ف ب

سيارة كهربائية من طراز فينفاست تمر عبر مدخل مصنع الشركة في هايفونغ بفيتنام في 26 آب/أغسطس 2022

هايفونغ (فيتنام) (أ ف ب) – تتطلع علامة "فينفاست" المملوكة لأكبر مجموعة تجارية خاصة في فيتنام إلى رؤية سياراتها الكهربائية تجول الطرقات الأميركية بحلول نهاية العام، وهو طموح يبدو مفرطا في التفاؤل.

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يتزايد حضور نماذج سيارات "فينفاست" في شوارع هانوي ومدينة هوشي منه، لكن دخول السوق الأميركية موطن شركة "تيسلا" يعد رهانا محفوفا بالمخاطر في سوق تشهد أصلا تنافسا محموما.

خلال أقل من عامين، قامت مجموعة "فيني غروب" التي يقودها أغنى رجل في فيتنام، بتحويل أرض موحلة قرب مدينة هايفونغ الساحلية (شمال) إلى مصنع متطور مجهز بـ1200 روبوت وآلات تم شراؤها من ألمانيا واليابان والسويد، وفريق دولي عمل في شركات سيارات مثل "بي إم دبليو" و"جنرال موتورز".

يقود المجموعة فام نات فونغ الذي جمع ثروته في الاتحاد السوفياتي السابق من خلال بيع المعكرونة سريعة التحضير، وراكم مذاك ثروة قدرها خمسة مليارات دولار ما سمح له بالتواجد في كل قطاعات الاقتصاد الفيتنامي من العقارات إلى الصحة ومن السياحة إلى التعليم.

تمثل السوق الأميركية نقطة تحول مهمة لشركة "فينفاست" وفق مديرتها تي تو توي.

تقول المسؤولة لوكالة فرانس برس من مصنع الشركة "إذا نجحنا هناك، يمكننا أن ننجح في أي مكان".

أحدث طرازات العلامة "في إف 8" هي سيارة دفع رباعي متعددة الاستعمالات صممتها شركة "بينينفارينا" الإيطالية التي عملت مع "فيراري" لعقود، وهي على وشك أن تطرح في الأسواق.

الحلم الأميركي

تضيف توي "نريد أن نُظهر (...) أن فيتنام اليوم مختلفة تماما عن فيتنام الحرب، وحتى عن فيتنام قبل عشر سنوات".

استثمرت الشركة بكثافة في حلمها الأميركي.

افتتحت "فينفاست" في تموز/يوليو ستّ صالات عرض في كاليفورنيا من بينها متجر رئيسي في سانتا مونيكا على أحد أرقى الطرق في لوس أنجليس.

تخطط الشركة المصنّعة لفتح 30 صالة في المجموع بحلول نهاية العام.

وستنفق أيضا ملياري دولار لفتح مصنع للسيارات والبطاريات في ولاية كارولينا الشمالية.

الهدف النهائي هو إخراج 150 ألف سيارة من خط التجميع ومن المتوقع استحداث أكثر من 7000 وظيفة جديدة، ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن للإعلان بنفسه عن المصنع عبر حسابه بتويتر في آذار/مارس.

المديرة العامة لشركة فينفاست الفيتنامية للسيارات تي تو توي في هايفونغ بتاريخ 26 آب/أغسطس 2022 نهاك نغوين ا ف ب

وتقول توي مازحة "إنه أفضل مندوب مبيعات لدينا".

لكن الرأي العام الأميركي سيكون بالتأكيد أكثر تشككا، حسب تقديرات كارل براور الخبير في الموقع الأميركي "آي سي كارز دوت كوم".

ويرى الخبير أنه "عادة ما يستغرق الأمر حوالي 20 عاما حتى يثبّت مصنّع جديد نفسه في السوق الأميركية"، مشيرا إلى مثالي شركتي "هيونداي" و"كيا" الكوريتين الجنوبيتين.

ويضيف أنه بالنسبة للأميركيين، العلامة التجارية غير المعروفة هي "علامة تجارية لم يسبق لهم تجربتها على الطريق وبالتالي تراودهم شكوك في جودتها".

من أجل جذب الزبائن، تعتمد "فينفاست" على عامل السعر. طرازاها "في إف 8" و"في إف 9" المعروضان في السوق الأميركية يكلفان على التوالي 42 ألفا و57,5 آلاف دولار، مقابل 65 ألف دولار لأبسط سيارة دفع رباعي متعددة الاستعمالات من شركة "تيسلا".

كما تقترح نظام إيجار شهري للبطارية وتعويضها مجانا إذا انخفضت قدرة تخزينها إلى أقل من 70 بالمئة.

تقول توي "الفكرة الأساسية هي أننا نقترح سيارة يتم تسعيرها بشكل مشابه لمركبة تعمل بمحرك احتراق داخلي".

ولكن بالإضافة إلى ذلك "صار المستهلك واعيا بيئيا (...) وهو مستهلك جيد، لذلك لا يوجد سبب لعدم شراء السيارات الكهربائية"، وفق توي التي تؤكد تلقي أكثر من 10 آلاف طلب مسبق.

أوروبا الهدف التالي

تمتد طموحات "فينفاست" إلى أوروبا حيث تعتزم افتتاح أول صالة عرض بحلول نهاية العام، ويذهل حجم طموحها الكثير من الفاعلين في القطاع.

يعتبر ماثيو ديغين محرر موقع "كيلي بلو بوك" لشراء السيارات أنه "من الصعب للغاية تصنيع سيارة وبيعها، على الأقل لجمهور عالمي، كما تطمح فينفاست".

طوّرت العلامة الفيتنامية ثلاثة نماذج خلال 21 شهرا فقط، بينما "يستغرق الأمر عادة سنوات وسنوات لنقل سيارة من فكرة على الورق إلى شيء تقوده بالفعل".

السيارة الكهربائية "في إف 8" من انتاج شركة فينفاست الفيتنامية في قاعة عرض بسانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا الأميركية بتاريخ 18 تموز/يوليو 2022 فريدريك براون ا ف ب

ورغم أن سوق السيارات العادية مشبعة، يرى ديغين احتمال وجود "نافذة ضيّقة" في قطاع السيارات الكهربائية الذي لا يزال يتطوّر.

أما كارل براور فيؤكد أن الفيتناميين "سيواجهون صعوبات مع الزبائن المحتملين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما (...) لكن المستهلكين الأصغر سنا في هذا البلد منفتحون بشكل متزايد على السيارات الجديدة".

© 2022 AFP