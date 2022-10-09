ماراثون شيكاغو: تتويج كيني بفوز كيبروتو عند الرجال وشيبنغيتيش عند السيدات

كاميل كراشينسكي ا ف ب

الكينية روث شيبنغيتيش تحتفل بعد تجاوزها خط نهاية ماراثون شيكاغو في 9 تشرين الاول/اكتوبر 2022

شيكاغو (أ ف ب) – كانت منصة تتويج النسخة الرابعة والأربعين من ماراثون شيكاغو الدولي كينية بامتياز، وذلك بعد فوز بنسون كيبروتو بلقب الرجال ومواطنته روث شيبنغيتيش بلقب السيدات الأحد بمشاركة أكثر من 40 ألف عداء وعداءة.

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في سباق الرجال، تفوق كيبروتو، الفائز بلقب ماراثون بوسطن عام 2021، على حامل اللقب الإثيوبي سيفو تورا ومواطنه جون كورير بعدما سجل 2:04:24 ساعة، منهياً السباق بفارق 25 ثانية عن وصيفه.

وقال ابن الـ31 عاماً "أنا سعيد للنجاح الذي حققته اليوم وذلك لسببين هما الفوز وتسجيلي أفضل زمن شخصي. تعجبني شيكاغو. إنها مسار مسطح وهي مدينة جميلة. يحبون الركض ويحمسونك ويحفزونك على طول الطريق".

وحل المغربي حمزة الصالحي ثامنا بزمن 2:08:22 ساعة.

وبعد فوزها بماراثون ناغويا في آذار/مارس الماضي بزمن 2:17:19 ساعة ثم فشلها في التسابق خلال مونديال يوجين في تموز/يوليو بسبب مشاكل في معدتها، باتت شيبنغيتش الأحد ثالث عداءة في الأعوام القليلة الماضية تتوج بلقب ماراثون شيكاغو مرتين على التوالي بعد مواطنتيها فلورنس كيبلاغات (2015 و2016) وبريجيد كوسغي (2018 و2019).

وأصبحت الكينية البالغة 28 عاماً ثاني أسرع عداءة ماراثون في التاريخ بعدما سجلت 2:14:18 دقيقة، بفارق 14 ثانية فقط عن الرقم القياسي العالمي الذي سجلته مواطنتها كوسغي عام 2019 في ماراثون شيكاغو بالذات.

وتفوقت شيبنغيتش على رقم العداءة البريطانية الأسطورية بولا رادكليف (2:15:25 ساعة عام 2003) كثاني أسرع عداءة في تاريخ الماراثون.

وعلقت على انتصارها بالقول "أنا سعيدة لأني فزت بالسباق ودافعت عن لقبي. أنا سعيدة للغاية. أردت أن أحطم الرقم القياسي العالمي لكنه أفلت مني بفارق ثوانٍ قليلة. أردت تحطيمه وكنت قريبة جداً. سأعود العام المقبل لتحقيق العجائب".

وجاءت إميلي سيسون ثانية برقم قياسي أميركي بعدما سجلت 2:18:29 ساعة، بفارق 43 ثانية عن الرقم القياسي المحلي السابق الذي سجلته كيرا داماتو في هيوستن في كانون الثاني/يناير الماضي، فيما جاءت الكينية الأخرى فيفيان كيبلاغات ثالثة بزمن 2:20:52 ساعة.

© 2022 AFP