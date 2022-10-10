الرئيس الإماراتي يزور روسيا الثلاثاء للقاء بوتين (رسمي)

جيوسيبي كاكاتشي ا ف ب/ارشيف

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة إلى باريس في 19 حزيران/يونيو 2022

ابوظبي (أ ف ب) – يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان روسيا الثلاثاء للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب الإعلام الإماراتي الرسمي، ليصبح واحدا من عدد قليل من قادة الدول الذين قاموا بزيارة مماثلة منذ غزو اوكرانيا.

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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الاثنين "يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (...) غداً بزيارة إلى روسيا الاتحادية الصديقة يلتقي خلالها فخامة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي".

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي مع بوتين "علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا و عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وتأتي الزيارة بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها في "أوبك بلاس" وعلى رأسها روسيا الاسبوع الماضي على خفض كبير في حصص إنتاجها رغم دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية أخيرًا إلى زيادة الإنتاج لمحاولة الحدّ من ارتفاع الأسعار.

وتدعو الإمارات ودول الخليج إلى إنهاء الصراع في اوكرانيا، لكنّها تجنبت توجيه انتقادات مباشرة إلى موسكو في ظل تقارب اقتصادي ونفطي كبيرين معها.

وهذه ثالث زيارة خارجية للرئيس الإماراتي منذ انتخابه في منصبه في أيار/مايو الماضي بعد السعودية حيث اجتمع بالرئيس الأميركي جو بايدن وفرنسا.

وهو واحد من قلة من الرؤساء الذين قرروا زيارة روسيا منذ بداية غزوها لاوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

© 2022 AFP