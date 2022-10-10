اوكرانيا تتعرض لقصف روسي كثيف وبيلاروس تعلن عن نشر قوات

الدخان يتصاعد فوق كييف بعد عدة ضربات روسية بحسب لقطة من شريط فيديو بث في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2022.

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – تعرضت أوكرانيا صباح الاثنين لقصف دموي روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر فيما أعلنت بيلاروس عن نشر قوات روسية-بيلاروسية بعد يومين على تدمير جسر القرم جزئيا.

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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان روسيا استهدفت البنى التحتية الأوكرانية بقصف كثيف متوعدا بأن الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون "شديدا".

وقال بوتين في مستهل اجتماع متلفز مع أعضاء مجلس الأمن الروسي "لم يكن من الممكن ترك (الهجمات الأوكرانية) تمر من دون رد. إذا تواصلت، فسيكون الرد الروسي شديدا ومتناسبا مع مستوى التهديد".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات على أوكرانيا "حققت هدفها".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي "انهم يحاولون تدميرنا جميعا، محونا عن وجه الأرض" داعيا السكان الى البقاء في الملاجئ وطالب فرنسا والمانيا برد "قاس" على روسيا وكذلك باجتماع طارئ لمجموعة السبع.

وأعلن الجيش الأوكراني ان الضربات نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع ارسلت من بيلاروس.

من جهته اتهم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو اوكرانيا بالتحضير لهجوم ضد بلاده مضيفا انه نتيجة لذلك ستنشر مينسك قوات روسية-بيلاروسية بدون تحديد موقعها. وقال خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين إنه "نظرا إلى تفاقم الوضع على الحدود الغربية للاتحاد، اتفقنا على نشر قوة إقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس".

من جهتها قالت مولدافيا إن "ثلاثة صواريخ كروز أطلقتها هذا الصباح على أوكرانيا سفن روسية في البحر الأسود" حلقت فوق مجالها الجوي.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى "غير مقبولة". وقال على تويتر "إنها تعبير عن ضعف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لا قوته"، مضيفا أنه اتصل بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "قلقه البالغ" حيال الضربات الروسية على أوكرانيا وذلك خلال اتصال مع نظيره الأوكراني بينما تعهّد بأن باريس ستزيد دعمها العسكري لكييف.

وأعرب مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "صدمته العميقة" حيال الضربات الصاروخية. ورأى الاتحاد الأوروبي أن الضربات الصاروخية الروسية على المدنيين في أوكرانيا "ترقى إلى جريمة حرب"، وفق ما أفاد ناطق باسم بوريل الاثنين.

حريق على الجسر الذي يربط روسيا بالقرم في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2022. - AFP

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "يريدون بث الذعر والفوضى، يريدون تدمير نظام الطاقة" مضيفا أن ضربات بواسطة "عشرات الصواريخ" وطائرات مسيرة إيرانية من نوع "شاهد" استهدفت جميع انحاء أوكرانيا ولا سيما كييف ومناطق خميلنيتسكي ولفيف ودنيبرو وفينيتسيا وزابوريجيا وسومي وخاركيف وجيتومير.

وقال في شريط فيديو تم تصويره في الخارج بوسط كييف إن "انقطاعا موقتا في التيار الكهربائي ممكن لكن لن يكون هناك انقطاع في ثقتنا بالنصر".

وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا صباح الاثنين بينها 41 أسقطتها الدفاعات الجوية فيما اشار زيلينسكي الى اسقاط 38 صاروخا.

في كييف التي استهدفت بالقصف للمرة الأولى منذ 26 حزيران/يونيو، قتل خمسة أشخاص على الأقل بحسب الشرطة.

وقال رئيس بلدية المدينة "هناك عدة ضربات على بنى تحتية حساسة في المدينة".

بحسب السلطات أصيب متحف وجامعة ومتنزه. وتوقفت حركة المترو جزئيا وحُولت المحطات الى ملاجئ من قصف الطيران.

كما أوقفت حركة السير في وسط المدينة بحسب رئيس البلدية.

- انقطاع كهرباء-

في لفيف (غرب) بعيدا جدا عن خط الجبهة، أشار رئيس البلدية الى انقطاع الكهرباء والمياه الساخنة.

تأتي هذه الضربات بعد التدمير الجزئي لجسر يربط القرم التي ضمتها روسيا في 2014 بالأراضي الروسية.

وقد اتهم الرئيس الروسي الأحد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق أضرارا السبت بجسر القرم، واصفا ما حصل بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، بحسب مقطع مصور بثه الكرملين، إن "المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية". وأضاف "ليس هناك أدنى شك في أنه عمل إرهابي يهدف إلى تدمير بنية تحتية مدنية روسية ذات أهمية كبيرة".

تأتي حملة القصف أيضا فيما تتوالى النكسات على روسيا في حربها باوكرانيا منذ مطلع أيلول/سبتمبر حيث خسرت أراض في الجنوب كما في شمال شرق البلاد.

لم تؤكد كييف ولم تنف ضلوعها. واكتفى الرئيس الاوكراني في شريط فيديو بالقول بتهكم "اليوم كان جيدًا ومشمسًا في الغالب في أوكرانيا"، مضيفا " كانت درجة الحرارة حوالي 20 درجة مئوية ومشمسة، لكن لسوء الحظ ، كان الجو غائمًا في شبه جزيرة القرم".

ووصف زيلينسكي أيضا العسكريين الروس ب"الارهابيين" بعد ضربات الاحد على مبان سكنية في زابوريجيا (جنوب) أوقعت 13 قتيلا على الأقل و89 جريحا، بعد ثلاثة أيام على قصف مماثل أوقع 17 قتيلا.

تراجع بورصة موسكو

بالقرب من هناك اعيد وصل محطة زابوريجيا النووية، الأكبر في أوروبا، بشبكة الكهرباء الأحد.

من جانب آخر، نددت أجهزة الأمن الروسية الأحد "بتزايد كبير" للقصف الاوكراني الذي يستهدف الاراضي الروسية الواقعة على الحدود الاوكرانية.

وتراجعت بورصة موسكو بحوالى 12% عند بدء التداولات الإثنين بعد يومين على الانفجار الذي دمر جزءا من جسر القرم. وبلغ تراجع مؤشر بورصة موسكو (موكس) بالروبل 11,9% إلى 1780,39 نقطة، متدنيا لفترة قصيرة عن عتبة 1800 نقطة لأول مرة منذ 24 شباط/فبراير، فيما تراجع مؤشر آر تي إس بالدولار بنسبة 13% مسجلا 909,26 نقطة.

© 2022 AFP