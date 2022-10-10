دوري أبطال أوروبا: غياب موسيالا عن مواجهة بايرن وبلزن لاصابته بكورونا

كريستوف ستاكه ا ف ب

لاعب الوسط المهاجم في صفوف بايرن ميونيخ جمال موسيالا في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد فيكتوريا بلزن في دوري ابطال اوروبا. 4 تشرين الاول/اكتوبر 2022

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – سيغيب لاعب الوسط المهاجم جمال موسيالا عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني، لدى مواجهته لفيكتوريا بلزن التشيكي في مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الاربعاء، لاصابته بفيروس كورونا.

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وقال النادي البافاري في بيان رسمي "خضع جمال موسيالا لفحص جاءت نتيجته ايجابية. اللاعب في حالة جيدة وهو في الحجر الصحي في منزله".

وبات موسيالا خامس لاعب من بايرن ميونيخ تظهر نتيجته ايجابية بكوفيد-19 منذ منتصف ايلول/سبتمبر الماضي، بعد مانويل نوير وليون غوريتسكا خلال النافذة الدولية مع منتخب المانيا، ثم يوزوا كيميش وتوماس مولر في الاول من الشهر الحالي.

وغادر كل من نوير وغوريتسكا حينها معسكر المنتخب الالماني ولم يتغيبا عن اي مباراة للفريق البافاري، في حين غاب مولر عن مباراتي فريقه ضد فيكتوريا بلزن ذهابا ومباراة "كلاسيكر" ضد بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي السبت، في حين غاب كيميش عن مباراة بلزن ايضا وشارك في الشوط الثاني ضد دورتموند.

وبحسب قوانين مقاطعة بافاريا، يمكن رفع الحجر الصحي عن شخص مصاب بعد خمسة ايام فقط، في حال لم تظهر عوارض على المصاب على مدى 48 ساعة.

ويحوم الشك ايضا حول مشاركة موسيالا ايضا ضد فرايبورغ ثاني الدوري الالماني الاحد المقبل.

© 2022 AFP