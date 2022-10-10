رئيسة تايوان: "لا مساومة" على الديموقراطية

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رئيسة تايوان تساي إنغ وين تلقي كلمة بمناسبة العيد الوطني للجزيرة، في تايبيه في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022

تايبيه (أ ف ب) – أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ وين في تحذير لبكين الإثنين أن الجزيرة لن تتخلى عن نمط حياتها الديموقراطي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني في تايوان.

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وقالت الرئيسة "الإجماع الأوسع داخل الشعب التايواني وبين مختلف أحزابنا السياسية هو أن علينا الدفاع عن سيادتنا الوطنية ونمط حياتنا الحر والديموقراطي" مشددة على أنه "حول هذه النقطة، لن نترك مجالا للمساومة".

وقارنت تساي إنغ وين في خطابها بين وضع تايوان والغزو الروسي لأوكرانيا الذي حرك المخاوف في الجزيرة من اجتياح صيني مماثل، فشبهت النزاع في أوكرانيا بهدف بكين المعلن بالسيطرة مستقبلا على تايوان.

وقالت "لا يمكننا إطلاقا تجاهل المخاطر التي تثيرها عمليات التوسع العسكري هذه على النظام العالمي الحر والديموقراطي، هذه التطورات على ترابط وثيق مع تايوان".

وتعتبر بكين الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها مستقبلا ولو بالقوة.

© 2022 AFP