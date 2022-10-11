إردوغان يلتقي بوتين الأربعاء في أستانا

ألكسندر ديميانشوك سبوتنيك/ا ف ب

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في 16 أيلول/سبتمبر 2022

اسطنبول (أ ف ب) – يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة إقليمية تستضيفها العاصمة الكازاخستانية أستنانا الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول تركي فرانس برس.

إعلان اقرأ المزيد

التزمت تركيا الحياد على مدى النزاع في أوكرانيا إذ تقيم علاقات ودية مع كل من أوكرانيا وروسيا.

ولم يعلّق إردوغان بعد على القصف الروسي الكثيف الذي استهدف مختلف أنحاء أوكرانيا الاثنين وأسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئة بجروح.

لكن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا بعد الهجمات، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي تركي، من دون تقديم تفاصيل.

التقى إردوغان الرئيس الروسي على هامش قمة إقليمية عقدت في أوزبكستان الشهر الماضي.

وما زال يأمل بإقناع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالجلوس حول طاولة المفاوضات، وهو أمر لا يبدي أي من الجانبين اهتماما به بينما يصر مسؤولون أتراك على أنه ضروري وواقعي.

تجنّبت تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي الانضمام للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

ويسعى إردوغان لتعزيز التجارة مع موسكو في وقت يحاول إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد التركي قبيل الانتخابات المرتقبة في حزيران/يونيو المقبل.

واستجابت أنقرة للضغوط الأميركية وأكدت الشهر الماضي بأن آخر ثلاثة مصارف تركية كانت لا تزال تعالج دفعات بالبطاقات الروسية ستتوقف عن ذلك.

وجاء القرار بعد أسابيع من التحذيرات الأميركية الصريحة لتركيا ودعوتها إما للحد من علاقاتها الاقتصادية مع روسيا أو مواجهة إمكانية تعرّضها لعقوبات هي أيضا.

© 2022 AFP