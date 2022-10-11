بايدن يريد إجراء "إعادة تقييم" للعلاقات مع السعودية

بندر الجلود Saudi Royal Palace/ا ف ب/ارشيف

صورة نشرها القصر الملكي السعودي في 15 تموز/يوليو 2022، تُظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) يسلّم بقبضة اليد على الرئيس الأميركي جو بايدن في قصر السلام في ميناء جدة المطل على البحر الأحمر

واشنطن (أ ف ب) – بعدما أراد أن يجعل من السعودية دولة "منبوذة" وبعد خطوة التقارب التي اتّخذها في تموز/يوليو، يريد الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء "إعادة تقييم" للعلاقات الاستراتيجية مع المملكة على خلفية خيبة أمله من قرارها خفض الإنتاج النفطي.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريح لمحطة "سي إن إن" الثلاثاء "على ضوء التطورات الأخيرة ومقررات منظمة الدول المصدرة للنفط، يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا أن نجري إعادة تقييم للعلاقات الثنائية مع السعودية".

وأشار إلى وجوب "التأكد من أن (العلاقة) تخدم مصالح أمننا القومي".

وأضاف أن بايدن "مستعد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل".

وأوضح كيربي أن بايدن "يريد أن يبدأ هذه المشاورات الآن"، لكنّه أشار إلى أن هذه النقاشات لم تبدأ بعد وستجرى بادئ الأمر في إطار غير رسمي.

وقال "لسنا بصدد الإعلان عن مراجعة رسمية لسياستنا مع فريق مكلّف ذلك".

إخفاق

وكان تحالف أوبك بلاس الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية والشركاء العشرة بقيادة روسيا قد قرّر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، ما يهدد بارتفاع الأسعار.

وتعدّ الخطوة إخفاقًا دبلوماسيًا لبايدن الذي كان يطالب بزيادة الإنتاج، كما يمكن اعتبارها انتصارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحتاج إلى إبقاء أسعار النفط مرتفعة لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وكان بايدن زار السعودية في تموز/يوليو للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدما توعد أن يجعل المملكة دولة "منبوذة" على الساحة الدولية إثر مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأثار قرار المنظمة النفطية موجة استياء في صفوف أعضاء الكونغرس الأميركي، وخصوصا ممثلي الحزب الديموقراطي.

وهدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإثنين بمنع أي مبيعات أسلحة للسعودية في المستقبل.

وقال السناتور الديموقراطي بوب مينينديز "علي أن أشجب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة السعودية للمساعدة في دعم حرب بوتين (في أوكرانيا) من خلال كارتل اوبك".

وكتب ديموقراطيان آخران هما السناتور ريتشارد بلومنثال وعضو مجلس النواب رو خانا عمودا في بوليتيكو اتخذا فيه الموقف نفسه: "لا ينبغي للولايات المتحدة منح مثل هذه السيطرة غير المحدودة لأنظمة الدفاع الاستراتيجية إلى دولة متحالفة على ما يبدو مع عدونا الأكبر".

وكان السناتور كريس مورفي قد قال الأحد في تصريح لمحطة سي إن إن "مدى سنوات غضينا الطرف حين قتلت السعودية صحافيين، ومارست قمعا سياسيا شديدا لسبب واحد: كنا نريد أن نضمن ان السعودية حينما يحين الوقت وعند اندلاع أزمة دولية ستختارنا ولن تختار روسيا".

وتابع "لم يفعلوا ذلك. لقد اختاروا روسيا".

مبيعات الأسلحة

تكرّست الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مما وفر للمملكة حماية عسكرية في مقابل حصول الأميركيين على النفط.

أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب تحريك العلاقة الاستراتيجية الزاخرة بالأزمات، مع صفقات ضخمة لبيع الأسلحة.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تلّقت السعودية ما نسبته 24 بالمئة من الصادرات العسكرية الأميركية بين العامين 2016 و2020.

وخلال زيارته إلى السعودية في تموز/يوليو كان بايدن يدرك مدى غضب نشطاء حقوق الإنسان، وقد حاول حينها مقاربة الزيارة بكثير من التأني.

فهو برر الزيارة بالهواجس القائمة حول أمن الطاقة وأيضا بهواجس الأمن القومي، وقد حاول الإشارة إلى تقارب خجول بين السعودية وإسرائيل وضرورة التصدي لإيران.

لكن مشهد مصافحته بقبضة اليد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان انقلبت ضده. فمنذ قرار "أوبك بلاس" الأخير تحفل الصحف الأميركية بمقالات شديدة الانتقاد لإخفاق "دبلوماسية التحية بقبضة اليد".

© 2022 AFP