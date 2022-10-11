بطولة إيطاليا: إقالة مدرب فيرونا بسبب النتائج السيئة

ميغيل ميدينا ا ف ب

روما (أ ف ب) – أعلن نادي فيرونا الايطالي الثلاثاء إقالة مدربه غابرييلي تشوفّي من منصبه، بعد سلسلة من أربع هزائم تواليًا في الدوري المحلي لكرة القدم.

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وكان تشوفّي استلم تدريب الفريق هذا الصيف بعقد لمدة سنتين خلفًا للكرواتي ايغور تودور الذي انتقل لتدريب مرسيليا الفرنسي.

وحقق فيرونا فوزًا وحيدًا بقيادة تشوفي في 9 مباريات مقابل 6 هزائم وتعادلين ليحتل المركز الثامن عشر.

وأشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الواسعة الانتشار الى إمكانية تولي مدرب كالياري السابق الأوروغوياني دييغو لوبيس تدريب فيرونا خلفًا لتشوفي.

وبات فيرونا الذي خسر معظم نجومه الصيف المنصرم، رابع ناد في الدوري الايطالي يتخلى عن مدربه منذ مطلع الموسم الحالي بعد بولونيا، مونتسا وسمبدوريا.

© 2022 AFP