بطولة فرنسا: أوكسير يكفَّ يد مدربه بانتظار إقالته

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

المدرب جان-مارك فورلان خلال مباراة أوكسير وضيفه مرسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم. أوكسير، وسط فرنسا، في 3 أيلول/سبتمبر 2022

باريس (أ ف ب) – قرر أوكسير الفرنسي أن يكفَّ يد مدربه جان-مارك فورلان بانتظار الانتهاء من إجراءات إقالته من منصبه، وذلك وفق ما أعلن المدرب بنفسه الثلاثاء في تصريح لصحيفة "ليكيب".

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ويأتي هذا القرار بعد يومين من طرد فورلان بسبب قيامه بحركة يد نابية تجاه الجمهور خلال خسارة أوكسير أمام مضيفه كليرمون 1-2 في الدوري المحلي.

وقال فورلان للصحيفة الرياضية "تم تعليق عملي لمدة 10 أيام بسبب رفعي الأصبع الاوسط وأنا نادم بشدة على ما قمت به في كليرمون-فيران. قرروا تعليق عملي لمدة 10 أيام، لكني أعتقد أن هذا بكل بساطة إجراء إقالة من قبل إدارتي".

ووصل ابن الـ64 عاماً الى أوكسير في حزيران/يونيو 2019 ونجح في قيادته نهاية الموسم الماضي الى دوري الدرجة الأولى بعدما غاب عنها منذ موسم 2011-2012.

ومن المفترض أن يتولى المدرب المساعد ميشال بادوفاني مهمة الاشراف على الفريق الذي يحتل حالياً المركز السادس عشر في الدوري المحلي، بانتظار إيجاد البديل.

ويلعب أوكسير الأحد المقبل ضد ضيفه نيس في المرحلة الحادية عشرة.

© 2022 AFP