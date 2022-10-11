بطولة فرنسا: بريست يستغني عن مدربه

Brest (فرنسا) (أ ف ب) – استغنى نادي بريست عن مدرّبه الفرنسي-الأرميني ميشال در زاكاريان، بعد بداية سيئة في الدوري الفرنسي لكرة القدم كما اعلن متذيل الترتيب الثلاثاء.

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ولم يفز بريست سوى مرة واحدة في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم ومُني بهزيمة قاسية على ارضه امام مونبلييه صفر-7 في أواخر آب/أغسطس الماضي ليبدأ سلسلة من ست مباريات من دون فوز.

وكان در زاكاريان الذي سبق له الاشراف على نانت ومونبلييه، تعاقد مع بريست في حزيران/يونيو 2021 بعقد لمدة 3 سنوات وقاده الموسم الماضي الى المركز الحادي عشر.

وبات در زاكاريان ثاني مدرب يفقد منصبه هذا الموسم في الدوري الفرنسي بعد الهولندي بيتر بوس الذي أقاله ليون بسبب سوء النتائج، وعين بدلا منه لوران بلان الذي يعود الى التدريب في فرنسا بعد غياب دام 6 سنوات اثر رحيله عن باريس سان جرمان.

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