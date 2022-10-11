توقيفات على هامش تجمع لعمال في القطاع النفطي بجنوب إيران (مسؤول)

جو كلامار ا ف ب

طهران (أ ف ب) – أوقفت السلطات الإيرانية عددا من الأشخاص الإثنين على هامش تجمع لعمال في منطقة حيوية للانتاج النفطي بجنوب البلاد، وفق ما أفاد مسؤول الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

وتعد عسلويه الواقعة في محافظة بوشهر والمطلة على الخليج، من المناطق الأساسية للطاقة والبتروكيماويات في إيران، لاسيما حقل بارس الجنوبي للنفط والغاز.

وقال حاكم المدينة علي هاشمي إن "عمالا في مصنع للبتروكيماويات يقع في عسلويه، نظموا تجمعا نقابيا" الإثنين، وفق ما نقلت وكالة "فارس".

وأضاف "للأسف، اخترق بعض الانتهازيين التجمع"، وقاموا "بإضرام النيران ببعض الأكشاك الموجودة في الموقع إضافة الى بعض حاويات النفايات".

وأشار الى أنه "مع تدخل قوات الأمن، تم تفريق هؤلاء الأشخاص وتوقيف عدد منهم"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

الى ذلك، نفت وكالة "إرنا" الرسمية المعلومات التي أوردتها "وسائل إعلام معادية للثورة" الإسلامية عن "إضراب" العمال في مجمع البتروكيماويات، مؤكدة أن عمليات الانتاج "عادية".

وأضافت "عشرات العمال فقط في مصنع للبتروكيماويات" هم الذين كانوا يحتجون على خلفية "عدم دفع رواتبهم"، مشيرة الى أن "زهاء 40 ألف شخص يعملون في حقل بارس الجنوبي".

وأتت هذه التحركات العمالية في وقت تشهد إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، احتجاجات واسعة على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس الإسلامي.

© 2022 AFP