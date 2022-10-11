دوري أبطال أوروبا: تشلسي يجدد فوزه على ميلان المنقوص ويتصدر

ألبرتو بيتسولي ا ف ب

الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ يحتفل مع زميله السنغالي خاليدو كوليبالي هدفه مع تشلسي الانكليزي ضد مضيفه ميلان الايطالي في ملعب سان سيرو في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2022

ميلانو (أ ف ب) – جدد تشلسي الانكليزي فوزه على مضيفه ميلان الذي لعب غالبية المباراة بعشرة لاعبين، وتفوق عليه 2-صفر على ملعب سان سيرو الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتصدر المجموعة الخامسة.

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واستفاد تشلسي من طرد مدافعه السابق الانكليزي فيكايو توموري في الدقيقة 18 لعرقلته مايسون ماونت، ليجدد فوزه على الفريق الايطالي بعد أن اكتسحه بثلاثية نظيفة الاسبوع الماضي.

ورفع النادي اللندني رصيده الى 7 نقاط مقابل 6 لريد سالزبورغ النمسوي وأربع لدينامو زغرب اللذين تعادلا 1-1 في كرواتيا، وأربع لميلان.

وبعد بداية سيئة قاريًا إثر خسارته في الجولة الاولى في زغرب ما أدى الى الاطاحة بالمدرب الالماني توماس توخل والإتيان بغراهام بوتر الذي اكتفى بالتعادل مع سالزبورغ في مباراته الاولى مع الفريق، استعاد بطل أوروبا 2021 عافيته محققًا فوزين تواليًا على بطل ايطاليا الحالي.

وهذا الفوز الاول لتشلسي على الاراضي الايطالية في المسابقة القارية الام منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ضد لاتسيو، ليضع حدًا لسلسلة من سبع مباريات من دون انتصار هناك، بينها خسارة في آخر خمس مباريات تواليًا.

ورغم سقوطه القاسي في إنكلترا الاسبوع الماضي، دخل ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حسم قمة الدوري المحلي السبت أمام ضيفه يوفنتوس بفوزه عليه 2-صفر ليبقى ضمن فرق الطليعة.

وأجرى المدرب ستيفانو بيولي ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي خسرت في لندن، إذ زج بالظهير الفرنسي المميز ثيو هرنانديز الذي شارك أمام يوفنتوس بعد عودته من الاصابة، وحل بدلا من السنغالي فوديه بالو-توريه، كما شارك ماتيو غابيا بدلا من الاميركي سيرجينيو ديست. أما في الامام، فشارك الاسباني براهيم دياس بدلا من البلجيكي شارك دي كيتيلار المصاب.

من ناحية الضيوف، شارك تريفو شالوباه في الدفاع بدلا من ويسلي فوفانا الذي خرج في المباراة الماضية مصابًا بعد تسجيله الهدف الاول، كما لعب الإيطالي جورجينيو بدلا من روبن لوفتوس-تشيك.

ومني ميلان بانتكاسة مبكرة إثر طرد جدلي لتوموري لعرقلة مايسون ماونت داخل المنطقة وسط اعتراض شديد من لاعبي أصحاب الارض، إلا ان الحكم لم يراجع اللقطة عبر حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ليترجم جورجينيو الركلة بنجاح (21).

وأتيحت فرصة ذهبية للفرنسي أوليفيه جيرو الذي توج مع تشلسي باللقب القاري قبل عامين، لمعادلة النتيجة بعد أن تلقى عرضية متقنة من دياس عن الجهة اليمنى وكان في موقع مؤات داخل المنطقة من دون رقابة، إلا أن رأسيته مرت بجانب القائم (27).

وضاعف أوباميانع النتيجة عندما مرر ماونت الكرة من مشارف المنطقة بدت نحو رحيم ستيرلينغ، إلا أن الغابوني الآتي من الخلف تابعها قوية في اسفل الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو (34).

ونظرًا للنقض العددي، أخرج بيولي دياس ودفع بالظهير الأميركي سيرجينيو ديست بدلا منه (37).

وأتيحت فرصة أخيرة لمانوت في الشوط الاول بعد أن سدد بيسراه نحو الزاوية أبعدها الحارس الى ركنية (44).

خرج الانكليزي مطلع الشوط الثاني ودخل مكانه مواطنه كونور غالاغير الذي كاد أن يضيف الثالث عندما استلم كرة من شالوباه داخل المنطقة وتجاوز الحارس وسدد من زاوية صعبة كرة ارتطمت بالجهة الخارجية للشباك (49).

وكاد أن يسجل أوباميانغ هدفه الشخصي الثاني عندما وصلته كرة مباغتة داخل المنطقة وسط غياب الرقابة تابعها سريعة تصدى لها الحارس (54).

وانتظر ميلان جتى الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع ليسدد للمرة الأولى في المباراة على المرمى عبر البديل البلجيدي ديفوك أوريغي تصدى لها الحارس الاسباني كيبا أريسابالاغا.

ومني "روسّونيري" بالخسارة التاسعة ضد الاندية الانكليزية في آخر 12 مباراة ضمن دوري الأبطال، مقابل فوز وتعادلين.

وخاض البرازيلي تياغو سيلفا قلب دفاع تشلسي مباراته رقم 100 في دوري الابطال، علمًا أنه خاض مباراته الاولى بقميص ميلان بالذات عام 2009.

© 2022 AFP