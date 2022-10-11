دوري الأبطال: محرز يهدر ركلة جزاء لمانشستر سيتي المنقوص ليكتفي بالتعادل في كوبنهاغن

ليزلوت سابرو ا ف ب

البولندي كميل غرابارا حارس كوبنهاغن الدنماركي يتصدى لركلة جزاء الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانكليزي خلال مباراة الفريفين في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كوبنهاغن في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2022

كوبنهاغن (أ ف ب) – أهدر الجزائري الدولي رياض محرز ركلة جزاء لمانشستر سيتي الانكليزي الذي لعب ساعة كاملة بعشرة لاعبين وغاب عن صفوفه هدافه النروجي إرلينغ هالاند، ليكتفي بالتعادل السلبي مع مضيفه كوبنهاغن الدنماركي في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وكان سيتي مرشحًا فوق العادة لحسم التأهل الى الدور الـ16 بعد أن اكتسح كوبنهاغن في مانشستر بخماسية نظيفة الاسبوع الفائت، بينها ثنائية للخارق هالاند الذي ارتأى المدرب الاسباني بيب غوارديولا إراحته قبل القمة ضد ليفربول في الدوري الاحد.

وأكمل سيتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 إثر طرد الظهير الاسباني سيرخيو غوميس ببطاقة حمراء مباشرة.

وتوقفت سلسلة سيتي عند ستة انتصارات تواليًا في جميع المسابقات، بينها ثلاثة في المسابقة القارية، لكنه بقي في الصدارة برصيد 10 نقاط أمام بوروسيا دورتموند الالماني الثاني (6) الذي يستضيف لاحقًا إشبيلية الاسباني (نقطة) مقابل نقطتين لكوبنهاغن.

ويقدم هالاند مستويات مذهلة هذا الموسم مسجلا 20 هدفًا في 13 مباراة في جميع المسابقات مع ناديه، منها 15 في 9 مباريات في الدوري.

وظن فريق غوارديولا أنه تقدم في النتيجة عندما سجل الاسباني روريغو هدفًا رائعًا بتسديدة صاروخية بيمناه من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليمنى، لكن الحكم ألغاه بقرار جدلي بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" للمسة يد على محرز في بناء الهجمة (13).

وجاءت الفرصة الاولى لأصحاب الارض بتسديدة قوية من لوكاس ليراغر من مشارف المنطقة أبعدها الحارس البرازيلي إيديرسون الى ركنية (19).

وتواصلت معاناة سيتي بعد أن تصدى الحارس البولندي كميل غرابارا لركلة جزاء انبرى لها محرز تحصل عليها بطل الدوري الممتاز بسبب لمسة يد على نيكولاي بويلسن بعد العودة الى "في ايه آر" (25).

واستعان الحكم بالتقنية مرة ثالثة في الشوط الاول لطرد غوميس بحمراء مباشرة لإعاقته الايسلندي هاكون أرنار هارالدسون على مشارف المنطقة حارمًا إياه من فرصة تسجيل محققة (30).

وسحب غوارديولا سريعًا محرز ودفع بالمدافع البرتغالي روبن دياش.

ولم يشهد باقي الشوط الاول ومعظم الثاني فرصاً تذكر للفريقين، إذ كانت التسديدة الوحيدة على المرمى قبل الوصول الى الدقائق الست الأخيرة من البلجيكي كيفن دي بروين مع انطلاقة الشوط الثاني بيسراه من خارج المنطقة لولبية الى اسفل الزاوية اليمنى أبعدها الحارس (51).

دفع غوارديولا بفيل فودن صاحب الخمسة أهداف في مبارياته الثلاث الاخيرة وصانع الالعاب البرتغالي برناردو سيلفا، فيما أبقى هالاند على الدكة.

وسدد لاحقًا البرتغالي جواو كانسيلو كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها غرابارا (84) قبل أن يحاول الالماني إيلكاي غوندوغان في الوقت بدل الضائع (90+2).

وحافظ كوبنهاغن على نظافة شباكه للمباراة الخامسة تواليًا على أرضه في دور المجموعات في دوري الابطال وعلى سجله المميز على أرضه في هذا الدور في المسابقة القارية في آخر 14 مباراة (خسارة واحدة، 6 انتصارات و7 تعادلات).

© 2022 AFP