دي روسي سيكون رابع بطل للعالم يدرّب في الدرجة الإيطالية الثانية

روما (أ ف ب) – تعاقد دانييلي دي روسي، لاعب وسط روما السابق ومنتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم عام 2006، مع نادي سبال من الدرجة الثانية للإشراف عليه في أول مهمة توكل إليه في معترك التدريب، كما أعلن الاخير رسميًا الثلاثاء.

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وقال نادي سبال على موقعه الرسمي إن دي روسي "وقّع عقدًا حتى 30 حزيران/يونيو 2024" كما نشر في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تلمح إلى وشم شهير يبرز على ربلة ساق اللاعب الدولي السابق.

وسيحل دي روسي، البالغ 39 عاماً، بدلا من روبرتو فنتوراتو المقال من منصبه بعد خسارة الفريق الاخيرة امام فروزينوني صفر-2 السبت الماضي، علماً أن سبال يحتل المركز الرابع عشر حالياً في الدرجة الثانية.

وبات دي روسي رابع لاعب توج بكأس العالم في نسخة ألمانيا عام 2006، يشرف على تدريب أحد أندية الدرجة الثانية في ايطاليا بعد فابيو غروسو (فروزينوني)، فيليبو اينزاغي (ريجينا) وفابيو كانافارو (بينيفينتو)، علماً أن بطل آخر للعالم عام 2006 يدافع عن ألوان نادي بارما في "سيري ب" هو الحارس الاسطوري جانلويجي بوفون.

وكان دي روسي (117 مباراة دولية مع منتخب ايطاليا) اعتزل كرة القدم في في كانون الثاني/يناير 2020 بعد تجربة وجيزة مع بوكا جونيورز الارجنتيني، وذلك بعد أن اعتزل دولياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد الإخفاق في التأهل الى مونديال روسيا 2018. ثم حصل بعدها على شهادة في التدريب.

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