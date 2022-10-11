مقتل جندي إسرائيلي في هجوم في الضفة الغربية المحتلة

جعفر اشتية ا ف ب

انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية قرب قرية دير شرف غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 11 تشرين الأول/أكتوبر بعد تقارير عن هجوم إطلاق نار دامي أسفر عن مقتل جندي بحسب الجيش الإسرائيلي

القدس (أ ف ب) – قتل جندي إسرائيلي الثلاثاء في هجوم قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة أعلنت مجموعة فلسطينية مسؤوليتها عنه.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أكد فيه مقتل الجندي إن "مهاجمين وصلوا في سيارة قرب تجمع شفي شمرون وأطلقوا الرصاص الحي على جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي". ويعتبر الهجوم الثاني في أقل من أسبوع.

وأكد بيان الجيش ملاحقة القوات الإسرائيلية للمهاجمين.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية وتدقيقها بالمركبات المارة في المنطقة.

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" التي تأسست حديثا على يد عدد من النشطاء الفلسطينيين في البلدة القديمة لمدينة نابلس مسؤوليتها عن الهجوم قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان مقتضب "نعلن عن تنفيذ عملية إطلاق نار ثانية استهدفت جنود الاحتلال في منطقة دير شرف غرب نابلس".

ويأتي الهجوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام على مقتل جندية إسرائيلية بالرصاص عند حاجز عسكري في القدس الشرقية المحتلة حيث تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقتها للمنفذ المزعوم.

وقالت الشرطة إنه فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاما ومن سكان القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

ويعيش في الضفة الغربية نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف يقطنون في القدس الشرقية المحتلة.

بور/ها/غ ر

© 2022 AFP