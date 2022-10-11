واشنطن تدعو شركاءها لتسريع وتيرة مساعداتهم المالية لأوكرانيا

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال لقائها في واشنطن الثلاثاء نظيرها الأوكراني سيرغي مارتشينكو حلفاء الولايات المتّحدة وشركاءها إلى تسريع وتيرة مساعداتهم المالية لأوكرانيا وزيادتها.

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وقالت يلين "ندعو شركاءنا وحلفاءنا للانضمام إلينا من خلال سداد التزاماتهم الحالية تجاه أوكرانيا وزيادة" هذه المساعدات.

وأضافت أنّ هذه الأموال تهدف في آن معاً إلى "مساعدة أوكرانيا على الاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية، ومساعدة أوكرانيا على البدء في البناء والتعافي".

وذكّرت الوزيرة الأميركية بأنّ "الكونغرس أقرّ قبل أسبوعين 4.5 مليار دولار من الدعم المباشر لميزانية أوكرانيا، ويسعدني أن أعلن أنّ الولايات المتحدة ستبدأ بصرف هذه الأموال للحكومة الأوكرانية في الأسابيع المقبلة".

وتابعت يلين مخاطبة نظيرها الأوكراني "نتعهّد تزويدكم هذا التمويل في أقرب وقت ممكن، لأنّنا نعلم مدى أهميته في دعم مقاومتكم الشجاعة للغزو الروسي غير القانوني" للأراضي الأوكرانية.

وهذه الحزمة من المساعدات التي أقرّها الكونغرس في 30 أيلول/سبتمبر تندرج في إطار مساعدة أكبر لأوكرانيا قدرها 12.3 مليار دولار صادق عليها المشرّعون عندما رفعوا سقف الدين العام الأميركي لتجنب "إغلاق" المؤسسات الفدرالية في الولايات المتّحدة.

وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية "سنواصل دعمكم وأنتم تعيدون بناء أوكرانيا مزدهرة وحرّة".

© 2022 AFP