حكم بالسجن 6 سنوات إضافية على أونغ سان سو تشي في قضيتي فساد في بورما (مصدر قريب من الملف)

مانان فاتسيايانا ا ف ب/ارشيف

الزعيمة المدنية البورمية السابقة أونغ سان سو تشي في بانكوك في تايلاند في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

رانغون (أ ف ب) – حكم على الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري في شباط/فبراير 2021، بالسجن لمدة ست سنوات إضافية في قضيتي فساد، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس الأربعاء.

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وقال المصدر لفرانس برس إنه حكم على سو تشي "بالسجن ثلاث سنوات في كل من قضيتي فساد" اتُهمت فيهما بتلقي رشاوى من رجل أعمال.

وسو تشي (77 عاما) حائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 معتقلة في حبس انفرادي في سجن في العاصمة البورمية نايبيداو.

وهي تخضع لمحاكمة طويلة يدينها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.

وقد صدرت بحقها أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا لأسباب مختلفة بينها التزوير الانتخابي والفساد.

وسو تشي ما زالت شخصية تحظى بشعبية كبيرة في بورما.

© 2022 AFP