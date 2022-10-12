دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ الى ثمن النهائي

جو كلامار اف ب

مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي السنغالي ساديو مانيه يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى فيكتوريا بلزن التشيكي (4-2) في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

Pilsen (الجمهورية التشيكية) (أ ف ب) – بلغ بايرن ميونيخ الالماني الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2 الاربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

إعلان اقرأ المزيد

وتناوب على تسجيل اهداف بايرن السنغالي ساديو مانيه (10) وتوماس مولر (14) وليون غرويتسكا (25 و35)، فيما سجل آدم فلكانوفا (62) ويان كليمنت (75) هدفي فيكتوريا بلزن.

والفوز هو الرابع تواليا للفريق البافاري فرفع رصيده الى 12 نقطة علما بأنه سحق منافسه بلزن 5-صفر ذهابا الاسبوع الماضي.

وبعد ان سجل اهدافه الاربعة في الدقائق ال35 الاولى من المباراة، تراخى بايرن ميونيخ الذي غاب عنه قائده مانويل نوير لاصابة طفيفة في كتفه ولاعب وسطه المهاجم جمال موسيالا لاصابته بكوفيد-19، فتلقت شباكه هدفين في الشوط الثاني.

ويحتاج الفريق البافاري الى نقطتين فقط من مباراتيه الاخيرتين خارج ملعبه ضد برشلونة وعلى أرضه ضد إنتر ليضمن صدارة المجموعة.

© 2022 AFP