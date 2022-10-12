مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة الصحة الفلسطينية)

حازم بدر اف ب

متظاهر فلسطيني خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بينما يزور مستوطنون قبر عثنييل بن قناز في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2022

القدس (أ ف ب) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاربعاء مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب، في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت وزارة الصحة في بيان إن "أسامة محمود عدوي (18 عاماً) استُشهد (بإصابته) برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة".

وجرت مواجهات على مدخل مخيم العروب بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بين الجنود الاسرائيليين وشبان فلسطينيين كانوا يحتجون على عمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي.

وتجري مواجهات في انحاء مختلفة من الضفة الغربية، أصيب خلالها فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي بحسب الهلال الاحمر ووزارة الصحة الفلسطينية.

وشهدت القدس الشرقية الأربعاء إضرابا احتجاجًا على فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا على مخيم شعفاط للاجئين، ومواصلتها عملية واسعة لاعتقال مطلق النار على جندية إسرائيلية.

قتلت الجندية السبت في هجوم استهدف حاجزا يفصل مخيم شعفاط عن القدس الشرقية. وعلى الأثر، بدأت عملية بحث ومطاردة واسعة للمنفذ الذي لا يزال طليقا.

وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم وتعطّلت المدارس والمراكز الطبية، واندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وشبّان فلسطينيين أشعلوا إطارات وألقوا الحجارة.

وعمّ الإضراب أيضا مدينة نابلس حيث قتل الثلاثاء جندي إسرائيلي آخر إلى الغرب منها وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" مسؤوليتها عن ذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه أغلق الطرق في محيط مدينة نابلس ونصب حواجز.

قتلت القوات الإسرائيلية منذ الجمعة أربعة فتية في الضفة الغربية على ما قالت وزارة الصحة التي أعلنت الإثنين مقتل طفل في الثانية عشرة من عمره متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين.

وقتل منذ الربيع الماضي أكثر من 20 شخصًا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات نفذها فلسطينيون بعضهم من سكان إسرائيل، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردًا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي أكثر من 109 فلسطينيين بينهم نشطاء ومدنيون والصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وتشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى مقتل 84 فلسطينيا منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2022 وحتى 20 أيلول/سبتمبر الفائت.

ماب/ص ك

© 2022 AFP