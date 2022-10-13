الفصائل الفلسطينية توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر

- صفحة الرئاسة الجزائرية على فيسبوك/ا ف ب

صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (يسار) يصافح الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي (يمين) خلال اجتماع للفصائل الفلسطنية في العاصمة الجزائرية في 12 تشرين الأول/اكتوبر 2022

الجزائر (أ ف ب) – توقع الفصائل الفلسطينية الخميس في الجزائر العاصمة اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام، حسبما أفاد المشاركون بعد يومين على لقاءات جمعت بينها.

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وقال المسؤول الكبير في المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس في الجزائر "توافقنا على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني في غضون عام. كانت النقاشات إيجابية ونشكر الجزائر".

وشارك في هذا الاجتماع 14 فصيلاً فلسطينياً، بما في ذلك فتح وحماس. ويأتي قبل وقت قصير من قمة جامعة الدول العربية المقرّر عقدها في الجزائر العاصمة في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأنّ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون زار المشاركين الأربعاء لـ"تشجيعهم" على التوصّل إلى المصالحة بعد أكثر من 15 عاماً من الانقسامات.

وتبنّت الفصائل الفلسطينية المجتمعة منذ الثلاثاء برعاية الجزائر، وثيقة أطلق عليها اسم "إعلان الجزائر"، سيجري توقيعها بالأحرف الأولى بعد ظهر الخميس، بحسب المشاركين.

بس-هي-غل-ابه/ناش/دص

© 2022 AFP