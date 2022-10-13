بطولة إيطاليا: فيرونا يعيّن المبتدئ بوكيتي مدربًا

ميلانو (أ ف ب) – عيّن نادي فيرونا الايطالي الجريح الخميس لاعبه السابق سالفاتوري بوكيتي لتولي المهام خلفًا للمقال غابرييلي تشوفّي، في أول مهام تدريبية على الصعيد الاحترافي في مسيرته المهنية.

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ورُقّي بوكيتي الذي شغل منصب مساعد المدرب الكراوتي إيغور تودور، سلف تشوفّي، من تدريب فريق الناشئين ليتولى المهام في الأول.

وأقيل تشوفي الثلاثاء من منصبه في أعقاب الهزيمة 2-1 ضد ساليرنيتانا كانت الرابعة تواليًا، بعد أن استلم تدريب الفريق هذا الصيف بعقد لمدة سنتين.

وحقق فيرونا الذي خسر معظم نجومه الصيف المنصرم، فوزًا وحيدًا بقيادة تشوفّي في 9 مباريات مقابل 6 هزائم وتعادلين ليحتل المركز الثامن عشر.

واعتزل بوكيتي المدافع الدولي السابق (35 عامًا) كرة القدم العام الماضي فقط وستكون لديه مهمة شاقة في أول اختبار له في مواجهة ضيفه ميلان حامل اللقب الأحد.

أمضى معظم مسيرته الكروية في في روسيا ولعب مع أندية روبن قازان وسبارتاك موسكو الذي فاز معه بلقب الدوري المحلي عام 2017. كما لعب مع ميلان في 2015 معارًا من سبارتاك ومع فيرونا الذي أعاره إلى بيسكارا في موسم 2021.

خاض خمس مباريات دولية مع الاتزوري بين 2009 و2010 وكان ضمن القائمة التي شاركت في نهائيات كأس العالم 2010 التي خرجت من الدور الاول في ذيل مجموعة ضمت الباراغواي، سلوفاكيا ونيوزيلندا، علمًا أنه لم يشارك في أي مباراة.

© 2022 AFP