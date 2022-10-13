دي ماريا يغيب لمدة 20 يومًا عن يوفنتوس قبل خمسة أسابيع من المونديال

جاك غيس ا ف ب/ارشيف

خرج دي ماريا بعد 23 دقيقة في المباراة التي خسرها يوفنتوس 2-صفر ضد مضيفه مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا

ميلانو (أ ف ب) – سيغيب الجناح الدولي الارجنتيني أنخل دي ماريا لمدة ثلاثة أسابيع عن المنافسات، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال خسارة فريقه ضد مضيفه مكابي حيفا الاسرائيلي في دوري أبطال أوروبا، وفق ما أعلن ناديه يوفنتوس الايطالي الخميس.

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قال بيانكونيري في بيان إن دي ماريا خضع للفحوص صباح الخميس "وكشفت عن إصابة منخفضة المستوى في أوتار الفخذ الأيمن".

وتابع "سيحتاج اللاعب لقرابة 20 يومًا للتعافي"، علمًا أن نهائيات كأس العالم في قطر تنطلق بعد خمسة أسابيع.

خرج الجناح مصابًا بعد 23 دقيقة في المباراة التي خسرها يوفنتوس 2-صفر ويصبح قاب قوسن من توديع المسابقة القارية.

يحتل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري المركز الثالث في مجموعته على بعُد خمس نقاط عن كل من باريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي، وسيغيب دي ماريا عن المواجهتين المتبقيتين ضدهما.

ومني دي ماريا (34 عامًا) بانتكاسة جديدة بعد أن كان يستعد للعودة الى منافسات الدوري المحلي بعد غياب مباراتين إثر الايقاف، وسبق أن تعرض لإصابتين منذ وصوله الى تورينو هذا الصيف كلاعب حر.

كما يعاني يوفنتوس محليًا، إذ يحتل المركز الثامن على بُعد 10 نقاط من نابولي المتصدر ويحل على جاره وغريمه المحلي تورينو السبت.

© 2022 AFP