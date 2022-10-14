بطولة إنكلترا: ثنائية توني تعيد برنتفورد الى الانتصارات على حساب برايتون

بن ستانسل ا ف ب

المهاجم الانكليزي ايفان توني يسجل هدفه الثاني مع برنتفورد من ركلة جزاء ضد ضيفه برايتون في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2022

لندن (أ ف ب) – سجل المهاجم ايفان توني ثنائية فوز فريقه 2-صفر على ضيفه برايتون الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، ليعيد فريقه الى سكة الانتصارات.

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ووضع برنتفورد حدًا لسلسلة من ثلاث مباريات تواليًا من دون فوز، بعد تعادل وخسارتين آخرهما قاسية 5-1 في المرحلة الماضية امام مضيفه نيوكاسل، ليرفع رصيده الى 13 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة ومركز خلف برايتون.

من جهته، ما زال برايتون يبحث عن فوزه الاول بقيادة مدربه الجديد الايطالي روبرتو دي زيربي الذي خلف غراهام بوتر المنتقل لتدريب تشلسي، علمًا ان المباراتين بإشرافه كانتا تعادل مثير ولافت 3-3 في عقر دار ليفربول بثلاثية للبلجيكي لياندرو تروسار وخسارة 1-صفر على أرضه امام توتنهام الاسبوع الفائت.

وافتتح برنتفورد التسجيل بهدف جميل بعد فاصل مهاري للكاميروني براين مبومو على الرواق الايمن قبل أن يمرر الكرة الى النيجري فرانك أونييكا الى داخل المنطقة، ومنه عرضية زاحفة تابعها توني بكعب قدمه خلفية رائعة في الشباك (27).

وتحصل توني في الشوط الثاني على ركلة جزاء إثر عرقلة من الهولندي جويل فيلتمان، ترجمها بنجاح (64) ليحافظ على سجله المثالي مع برنتفورد في ركلات الجزاء بعشرين محاولة ناجحة منذ انتقاله في 2020.

© 2022 AFP