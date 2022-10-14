بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يجدد عقد فودن حتى 2027

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سجل فودن مع سيتي 52 هدفًا في 182 مباراة في جميع المسابقات

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – جددّ المهاجم الشاب فيل فودن عقده مع مانشستر سيتي لثلاثة أعوام إضافية ما سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2027، وفق ما أعلن بطل إنكلترا الجمعة.

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حقق ابن الـ22 عامًا 11 لقبًا مع سيتي منذ ترقيته الى الفريق الاول قادمًا من الاكاديمية في عام 2017.

سجل 52 هدفًا في 182 مباراة في جميع المسابقات بالاضافة الى 36 تمريرة حاسمة منذ بداياته الاحترافية على يد مدربه الحالي الاسباني بيب غوارديولا.

سبعة من تلك الاهداف جاءت في انطلاقته القوية لهذا الموسم، بينها ثلاثية "هاتريك" في الفوز 6-3 على الجار والغريم يونايتد.

نقل عنه النادي في بيان "لا أجد الكلمات للتعبير عن مدى سعادتي للتوقيع على هذا العقد الجديد. إنه حلم يتحقق".

وتابع الدولي الانكليزي "تطورت كثيرًا في السنوات الاخيرة ويعود الفضل بشكل مبير الى بيب وجهازه الفني الذين قادوني كل يوم في التدريبات. العمل معهم يمنحني أفضل فرصة لمواصلة التطور وأصل الى أعلى مستوى ممكن".

ورأى مدير كرة القدم في سيتي، الاسباني تشيكي بيغيريستين، أن فودن يمكن أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم إذا استمر في التقدم كما فعل في المواسم الأخيرة.

قال في هذا الصدد "نحن جميعًا فخورون جدًا بفيل وما حققه بالفعل - لكننا نعلم أن هناك الكثير في المستقبل".

وتابع "موهبته وقدراته واضحة، لكن عمله الجاد واحترافه وتفانيه تجعله مميزًا حقًا. نشعر أنه يستطيع أن يتقدم أكثر وأن يصبح أفضل. من خلال توقيع هذا العقد، يتمتع الآن بالاستقرار ويمكنه التركيز على كل شيء ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم."

© 2022 AFP