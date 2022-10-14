بطولة إيطاليا: نابولي لاستكمال التألق الأوروبي محلياً

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب

ميلانو (أ ف ب) – تركت بداية نابولي المذهلة للموسم الحالي، مشجعيه في حالة تساؤل حيال المدى الذي يمكن أن يذهب إليه فريقهم المتالق، بينما يستعدّ لزيارة بولونيا الأحد ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد ليلة أوروبية أخرى لا تُنسى.

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تواجد حشد يفوق 52 ألف متفرج في ملعب "مارادونا" الأربعاء لرؤية متصدّر الـ"سيري أ" يتغلّب على أياكس الهولندي 4-2 ويحجز مكاناً في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

سجّل رجال المدرّب لوتشانو سباليتي 10 أهداف في مباراتي الذهاب والإياب أمام أياكس بطل أوروبا أربع مرات، ويبدو أنهم يمتلكون كل شيء تقريباً للذهاب بعيداً محلياً وقارياً.

سجّل نابولي 39 هدفاً رائعاً في 13 مباراة على أرضه وخارجها، 17 منها في أربع مباريات ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا التي بدت صعبة خلال إعلان القرعة في آب/أغسطس الماضي.

وبدلاً من ذلك، وجدوا أن كرة القدم الأوروبية أكثر تسامحاً من المنافسة المحلية حيث يتقدمون بنقطتين على أتالانتا رغم ادعاء سباليتي بأن الفوز المثير الأربعاء "يظهر لك ماهية كرة القدم في دوري أبطال أوروبا".

وقال سباليتي لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية "تجتاحك الأجواء في ليالي مماثلة. في مرحلة ما، شعرت بالدوار واعتقدت أنني أستطيع رؤية نجوم حول رأسي".

بداية نابولي الخالية من الهزائم للموسم وسلسلته من تسعة انتصارات متتالية فاجأت الجميع تقريباً، حيث بدا كنادٍ في حالة اضطراب عميق خلال الصيف.

كان المشجعون غاضبين بعد رؤية بعض أهم لاعبيهم، بما في ذلك السنغالي كاليدو كوليبالي والقائد لورنتسو إنسينيي يرحلون عن النادي، وتم بيع نحو خمسة آلاف تذكرة للموسم قبل بدايته.

انقلاب إيجابي

دُعي المالك أوريليو دي لورانتيس إلى بيع النادي، بينما أٌمر سباليتي "بالاستيقاظ" من قبل مشجع غاضب خلال معسكر تدريبي صيفي نُظّم لتقديم الفريق.

رغم ذلك، فإن كل توقيع جديد تقريباً أُنجر بشكل مثالي، إذ سرعان ما أصبح جاكومو راسبادوري والكوري الجنوبي كيم مين-جاي والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعبين أساسيين في أكثر الفرق إثارة في أوروبا.

نقطة إيجابية أخرى ستكون في صالح نابولي الأحد أيضاً، وهي عودة النيجيري فيكتور أوسيمهن (23 عاماً) الذي تعرّض لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز بها فريقه ضد ليفربول الانكليزي (4-1) ضمن الجولة الأولى من دور الجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كان أوسيمهن شرساً لدى عودته أمام أياكس الأربعاء وسجّل هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

أما راسبادوري، فقد ضرب بيد من حديد مسجلاً خمسة أهداف مع ناديه الجديد، في حين يبدو أن الأرجنتيني جوفاني سيميوني راضٍ عن أداء الدور الثانوي الممتاز بأربعة أهداف في كل المسابقات منذ قدومه من فيرونا.

المشكلة الحقيقية الوحيدة التي تواجه سباليتي هي حالة الكاميروني أندريه-فرانك زامبو أنغيسا والكوسوفي أمير رحماني.

فقد اضطر الأول إلى مغادرة الملعب بسبب مشكلة في الفخذ الأربعاء، وستكشف الاختبارات الجمعة عن مدة غيابه، فيما تبدو مسألة رحماني أكبر، إذ يغيب قائد كوسوفو عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، وبدا بديله البرازيلي جوان جيزوس هشاً أمام أياكس.

وسيتعين على سباليتي أيضاً التعامل مع توقعات قاعدة جماهيرية متعطشة للنجاح وتساؤلات حيال قدرته على منع نابولي من التراجع في نهاية الموسم، وهي مشكلة وصمت مسيرته التدريبية.

لكن سباليتي قال لموقع "أمازون برايم" إنه "يمكنهم المطالبة بكل ما يريدون. أضغط على نفسي بما يكفي، وأضع على عاتقي أكثر مما يمكن أن يضعوه عليّ".

وأي خطأ الأحد أمام بولونيا، سيجعل صدارة نابولي في مرمى نيران أربعة فرق خلفه أولها أتالانتا الذي يستضيف ساسوولو السبت، ثم أودينيزي وأودينيزي وميلان التي تمتلك 20 نقطة.

© 2022 AFP