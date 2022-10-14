بوتين "لا يرى حاجة" لإجراء محادثات مع بايدن 

كونستانتين زافراهين سبوتنيك/ا ف ب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حضوره قمة رابطة الدول المستقلّة في أستانا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2022

استانا (كازاخستان) (أ ف ب) – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أنه لا يرى جدوى من إجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن، في إطار قمة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في إندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر.

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وقال بوتين في مؤتمر صحافي بعد قمة إقليمية في أستانا في كازاخستان "لا أرى حاجة لذلك، لا توجد حالياً منصّة تفاوض".

وأضاف "يجب أن نسأله عمّا إذا كان مستعدّاً لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا".

وكان جو بايدن أكد في السادس من تشرين الأول/أكتوبر عدم استبعاده إجراء لقاء محتمل مع فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في بالي.

كذلك، أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن مثل هذا الاجتماع ليس مستحيلاً.

ولدى سؤاله الجمعة عمّا إذا كان قد قرّر الذهاب إلى قمة مجموعة العشرين أم لا، قال فلاديمير بوتين إنه لم يتخذ قراره بعد، وذلك في الوقت الذي تجد فيه روسيا نفسها معزولة على الساحة الدولية منذ بدء هجومها في أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير.

وقال "مسألة رحلتي إلى هناك لم يتم البت فيها بشكل نهائي. لكن روسيا ستشارك بالتأكيد في هذا العمل. وفق أي صيغة، سنفكّر بالأمر".

© 2022 AFP