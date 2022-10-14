مقتل فلسطينيين أحدهما طبيب في عملية للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية (وزارة الصحة)

أعضاء في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يسيرون عبر الأزقة خلال تشييع متين دباية الذي قُتل خلال مداهمة إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2022

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطينيان أحدهما طبيب برصاص الجيش الاسرائيلي في عملية عسكرية في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.

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وأكدت الوزارة في بيان "نقل شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي"، معلنة عن "استشهاد الطبيب الزميل عبد الله الأحمد رئيس وحدة الإجازة والترخيص، متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال أمام مستشفى جنين الحكومي صباح اليوم".

وأصيب خمسة أشخاص من بينهما مسعفان.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية مستمرة في مخيم جنين للاجئين. وقال في بيان "نفذت قوات الجيش وجهاز الأمن العام وحرس الحدود الإسرائيلي عمليات استباقية ووقائية في عدة مواقع"، في انحاء مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن "قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، استخدمت خلالها القوات الاسرائيلية الرصاص الحي".

أدانت الرئاسة الفلسطينية "الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين صباح اليوم الجمعة"، وأضافت "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح باستمرار الوضع الحالي".

© 2022 AFP