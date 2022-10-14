مقتل 11 شخصاً على الأقلّ في تفجير استهدف حافلة مدنية في مالي

ميشال كاتاني ا ف ب/ارشيف

جنود ماليون على طريق بين موبتي ودجين في 28 شباط/فبراير 2020

باماكو (أ ف ب) – قتل 11 شخصاً على الأقلّ وأصيب 53 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة الخميس لدى مرور حافلة ركاب مدنية في وسط مالي التي كثيراً ما تشهد أعمال عنف جهادية، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

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وانفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي عصر الخميس، بحسب مصدر أمني.

وكانت مصادر أمنية أفادت في حصيلة أولية بسقوط حوالى عشرة قتلى وعدد من الجرحى في التفجير.

وأكّدت الحصيلة الجديدة بلدية باندياغارا.

وقال موسى حسيني من جمعية باندياغارا المحليّة للشباب "نقلنا لتوّنا تسع جثث إلى المستشفى، ولم ينته الأمر بعد".

ولاحقاً أعلن مصدر طبي أنّ 47 مصاباً في الهجوم نقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ التفجير أسفر عن 53 جريحاً.

ومنذ سنوات تشهد مالي تمردا جهاديا أودى بآلاف الأشخاص وأرغم مئات الآلاف على النزوح من ديارهم.

وتعتبر الألغام والعبوات الناسفة من بين الأسلحة المفضّلة للجهاديين. وتنفجر هذه القنابل عندما تمرّ فوقها عجلة أو يتمّ تفجيرها عن بُعد.

© 2022 AFP