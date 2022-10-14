مقتل 14 عاملا في انفجار بمنجم في تركيا وجهود لإنقاذ عشرات العالقين

نيلا ميرم كومليك IHLAS NEWS AGENCY/ا ف ب

كان أكثر من 100 من عمال منجم الفحم يعملون على عمق مئات الأمتار تحت الأرض وقت الانفجار

انقرة (أ ف ب) – لقى ما لا يقل عن 14 عاملا مصرعهم وأصيب 28 آخرون في انفجار وقع الجمعة بمنجم فحم في شمال غرب تركيا، بينما لا يزال عشرات من العمال عالقين على عمق يناهز 300 متر تحت مستوى سطح البحر.

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وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن الانفجار الذي وقع في منجم بمدينة أماسرا الساحلية المطلة على البحر الأسود عند الساعة 18,15 بالتوقيت المحلي (15,15 ت غ)، أسفر عن مقتل 14 عاملا على الأقل.

وأوضح صويلو أن 28 عاملا إما تمكنوا من الزحف بمفردهم إلى خارج المنجم أو انتشلهم عناصر الإنقاذ.

وقال الوزير للصحافيين بعد توجهه على وجه السرعة إلى أماسرا "نواجه وضعا مؤسفا للغاية".

وتعمل فرق الإنقاذ مساء الجمعة على إنقاذ 49 عاملا عالقين في الأنفاق على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا تحت مستوى سطح البحر، وفق المسؤول.

أما نقابة عمال المناجم التركية "مادن-آي إس" فقدرت عدد العالقين في النفق بـ35 عاملا.

من جهتها، قالت نورتاج أرسلان حاكمة محافظة بارتين التي تتبعها مدينة أماسرا "جهود الإنقاذ متواصلة".

وأكدت أن فريقا من أكثر من 70 عنصر إنقاذ تمكن من الوصول إلى نقطة على عمق 250 مترا تقريبا.

ولم يتضح على الفور ما إذا سيتسنى لعناصر الإنقاذ الاقتراب أكثر من العمال العالقين.

وبثّت وسائل إعلام تركية صورا من مدخل المنجم تظهر فرق الإنقاذ والفرق الطبية وكذلك أفراد عائلات عمال المناجم العالقين والدموع تملأ أعين العديد منهم.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن نقابة "مادن-آي إس" أن الانفجار سببه تراكم غاز الميثان.

لكن مسؤولين آخرين قالوا إن من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا عبر تويتر أن أحد المحولات المعطوبة هو سبب الانفجار لكنها تراجعت عن هذا التصريح في وقت لاحق.

وطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من وزيري الداخلية والطاقة التوجه على الفور إلى موقع الحادث والإشراف على جهود الإنقاذ.

إصابات خطيرة

وقال عامل منجم تمكن من الخروج من المنجم سالما بمفرده "لا أعرف ما وقع. كان هناك ضغط مفاجئ ولم أر أي شيء"، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وقع الانفجار قبل لحظات من غروب الشمس ويعرقل الظلام جهود الإنقاذ.

وكشف صويلو أنه "إجمالا، كان 110 من إخوتنا يعملون (تحت الأرض). خرج بعضهم بمفردهم وتم إنقاذ بعضهم".

أما رئيس بلدية أماسرا ريكاي شاكر في حديث إلى تلفزيون "إن تي في" التركي الخاص "كان 87 شخصا في المنجم وقت الانفجار. تم إجلاء نصفهم تقريبا. معظمهم بخير، لكن هناك أيضا إصابات خطيرة".

وقال مكتب المدعي العام المحلي إنه يتعامل مع الحادث على أنه حادث وأطلق تحقيقا رسميا.

وحوادث العمل متكررة في تركيا حيث جاء التطور الاقتصادي السريع في العقد الماضي على حساب قواعد السلامة، لا سيما في قطاعي البناء والتعدين.

وسجلت تركيا أكثر حوادث العمل مأساوية في سوما (غرب) عام 2014 حين قُتل 301 عامل في منجم فحم بعد انفجار وحريق أدى إلى انهياره.

© 2022 AFP