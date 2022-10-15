إصابة فلسطينيَين اثنين في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

حازم بدر اف ب

محتج فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الامن الاسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2022

القدس (أ ف ب) – أصيب فلسطينيان بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي السبت في شمال الضفة الغربية المحتلة، وحالتهما حرجة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي.

إعلان اقرأ المزيد

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواجهات وقعت في بلدة قراوة بني حسن جنوب غرب نابلس، بدون أن تقدم مزيداً من التفاصيل عن هوية المصابين اللذين نقلا إلى مستشفى سلفيت.

وأفاد الجيش الاسرائيلي في بيان بأن فلسطينيين رشقوا جنوداً بالحجارة بالقرب من قراوة بني حسن، وردّ الجنود "باستخدام الذخيرة الحية".

وتأتي أعمال العنف هذه في سياق توتر شديد في الضفة الغربية المحتلة.

وقُتل فلسطينيان الجمعة في عملية عسكرية في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبعد ساعات، قَتل جنود إسرائيليون مساء الجمعة فلسطينيا آخر بعد إطلاقه النار باتجاه مستوطنة بيت إيل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أحد سكان المستوطنة كان خارج منزله وأصيب بجروح طفيفة جراء إطلاق النار الذي قُتل منفذه "برصاص جنود إسرائيليين كانوا في المنطقة".

وأفاد الجيش بأن منفذ الهجوم يدعى قيس شجاعية ويبلغ 23 عاما، وهو عضو في حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.

وأكد الجيش توقيف مشتبه به ثان يدعى محمد عودة (19 عاماً) بالإضافة "إلى شخصين آخرين يشتبه" بتواطئهما في الهجوم.

وتصاعدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة ولا سيما في منطقتي نابلس وجنين، وهما معقلان للفصائل المسلحة الفلسطينية، وكثف الجيش الاسرائيلي عملياته في أعقاب هجمات دامية على أهداف اسرائيلية في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

وخلّفت المداهمات التي غالبا ما تبعتها اشتباكات مع الفلسطينيين، أكثر من 100 قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.

© 2022 AFP