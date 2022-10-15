بطولة إسبانيا: تشافي "سأترك برشلونة عندما افتقر للحلول"

باو بارينا ا ف ب

برشلونة (أ ف ب) – قال مدرّب برشلونة الإسباني تشافي انه سيتخلى عن منصبه، عندما يعجز عن تقديم الحلول لفريقه الذي سيواجه غريمه ريال مدريد الأحد، في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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واقترب برشلونة من الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطه بفخ التعادل أمام ضيفه إنتر الإيطالي (3-3) الأربعاء، رغم انفاقه الكثير في سوق الانتقالات الصيفية.

تشافي الذي أقرّ بخطئه متحملا نتيجة التعادل مع إنتر، قال عشية مواجهة ريال "أنا أيضاً مشجع لبرشلونة. أنا متعاطف. جئت لأقلب الأمور وبمقدورنا دوماً القيام بذلك".

تابع "عندما اقتنع بعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر أعود إلى بيتي. لن أشكّل مشكلة لبرشلونة عندما نتوصل الى قناعة باني لن أكون الحل، لكن حالياً أنا متفائل".

وسيستعيد برشلونة خدمات مدافعه الفرنسي الدولي جول كونديه. قال تشافي "هو بحال جيدة، هو (جاهز) 100%. هو سعيد وبحال بدنية جيدة. تدرّب بجهد وهو متاح"، دون أن يوضح ما إذا كان سيدفع بلاعب إشبيلية السابق أساسياً.

وشكّل كونديه، القادم الصيف المنصرم بخمسين مليون يورو، ضمانة دفاعية لتشافي مطلع الموسم، لكن في ظل غيابه مع مدافعين أخرين، على غرار الدنماركي أندرياس كريستنسن، الأوروغوياني رونالدو أراواخو وهكتور بيليرين، مُنيت شباك برشلونة بثلاثة أهداف موجعة ضد إنتر.

وأكّد المدرب السابق للسد القطري ان فريقه لن يتأثر باقتراب خروجه من دوري الأبطال "عندما تكون لاعباً، تعطي أهمية ضئيلة للمباراة السابقة. العام الماضي لم نكن في دينامية جيدة وهزمناهم (4-صفر)".

أضاف لاعب الوسط الدولي السابق "نحن على المسار الجيد. لقد قدمنا ليغا مميزة".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد ثماني مباريات على انطلاق الدوري.

وأشار تشافي إلى خياراته في مباراة الأحد "ليس لدينا رونالد (أراوخو) الذي أوقف (البرازيلي) فينيسيوس الموسم الماضي. لذا من سيلعب على الجهة اليمنى يجب أن يكون جيداً جداً، لكنه سيحصل على المساعدة. هذا عمل جماعي. باستثناء فينيسيوس، تقلقني كتلة ريال بشكل عام".

وعن الفارق بين مواجهة ريال كلاعب أو كمدرب، قال بطل العالم السابق "دون أي شك، تستفيد أكثر عندما تكون لاعباً. لأن (منصب) المدرب جاحد. من الافضل أن تكون لاعباً".

© 2022 AFP