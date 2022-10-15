بطولة إنكلترا: تعادل سلبي مخيب بين ليستر وكريستال بالاس

بن ستانسال ا ف ب

ليستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – خيّم تعادل سلبي مخيّب على مباراة ليستر سيتي وضيفه كريستال بالاس، السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فصعد الأول موقتا من قاع الترتيب.

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ورفع فريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز رصيده إلى 5 نقاط بالتساوي مع نوتنغهام فوريست الذي يحل لاحقاً على ولفرهامبتون.

ورغم حفاظه على شباكه نظيفة، إلا ان ليستر، صاحب اسوأ دفاع حتى الآن (24 هدفاً)، لم يستطع الوصول إلى شباك ضيفه.

كان الافضل استحواذا دون تمكن جيمس ماديسون ورفاقه من تسجيل هدف التقدم، رغم الدفع بالمهاجم المخضرم جايمي فاردي في الدقيقة 65.

ولم يحقق ليستر، بطل 2016، سوى فوز يتيم في عشر مباريات، فيما يملك كريستال بالاس 10 نقاط من 9 مباريات.

وفي أبرز مباريات السبت، يلعب توتنهام الثالث مع إيفرتون الثاني عشر، فيما تشهد المرحلة مباراة قمة الأحد بين مانشستر سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب مع مضيفه ليفربول الحادي عشر.

© 2022 AFP