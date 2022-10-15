بطولة إنكلترا: "لا يمكن منافسة سيتي بعد قدوم هالاند" (كلوب)

اولي سكارف ا ف ب

ليفربول (أ ف ب) – أقرّ مدرب ليفربول يورغن كلوب أن وصول الهداف النروجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي، جعل مهمة احراز لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم فائقة الصعوبة.

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وكان تتويج ليفربول بلقب الدوري في موسم 2020، الأول له في ثلاثة عقود، قد خرق هيمنة سيتي على البرميرليغ في السنوات الخمس الأخيرة.

لكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، تفوقوا مرتين بشق النفس بفارق نقطة عن ليفربول، في 2019 والموسم الماضي.

ويستقبل رجال المدرب الألماني السبت غريمهم سيتي للمرة الأولى هذا الموسم، وهم على بعد 13 نقطة من حامل اللقب. يحتل ليفربول المركز الحادي عشر في اسوأ بداية له في عشر سنوات، لكنه لعب مباراة أقل من سيتي ثاني الترتيب بفارق نقطة أرسنال.

ووصف كلوب النروجي هالاند (22 عاماً)، صاحب 20 هدفاً في 12 مباراة بانه "أفضل مهاجم في العالم"، فيما يعاني مهاجمه الأوروغوياني داروين نونييس القادم بصفقة خيالية للتأقلم مع الفريق الأحمر.

تابع كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة "لا يمكن لأحد التنافس مع سيتي. تملك أفضل فريق في العالم، وتضم أقوى مهاجم في السوق. مهما كلف الأمر تقوم بذلك".

وفيما انتقل هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغ 60 مليون دولار، كانت صفقة نونييس أعلى، علماً ان مجمل انتقال هالاند قد يصل إلى 212 مليون دولار مع احتساب مصاريف الوكلاء، المكافآت والرواتب.

وينظر كلوب باعجاب إلى هالاند "الجنوني" منذ مواجهته مع فريقه السابق سالزبورغ النمسوي في دوري أبطال أوروبا عام 2019 "حتى عندما كان يافعاً جداً، يمكنك أن ترى ان امكاناته كانت جنونية. انشغلنا بالفعل في التفكير به. كيف يمكن ايقافه؟ لقد سجّل في جميع الأحوال".

أضاف المدرب الألماني "جسدياً، فرض معايير جديدة. الجمع بين القوتين البدنية والفنية، وعيه اللافت وتمركزه في الملعب كان استثنائياً".

وفيما كان فوز ليفربول على سيتي 3-1 في مباراة درع المجتمع في آب/أغسطس، قد بشّر بامكانية مبارزة أخرى هذا الموسم، تراجع ليفربول بشكل كبير مذذاك الوقت.

لم يخسر سيتي في 13 مباراة في الدوري المحلي ودوري الأبطال، بينما فاز ليفربول مرتين في الدوري في 8 مباريات.

© 2022 AFP