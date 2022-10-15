بطولة إيطاليا: يوفنتوس يداوي جراحه بحسم دربي تورينو

مهاجم يوفنتوس الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش لحظة تسجيله هدف الفوز في مرمى تورينو (1-صفر) في الدوري الإيطالي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

روما (أ ف ب) – داوى يوفنتوس جراحه القارية والمحلية بفوز ثمين على جاره ومضيفه تورينو في دربي المدينة 1-صفر السبت على ملعب "أولمبيكو دي تورينو" في المرحلة العاشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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ويدين يوفنتوس بفوزه إلى مهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 75 رافعا رصيد إلى ستة أهداف هذا الموسم فلحق بالنمسوي ماركو أرناتوفيتش (بولونيا) وتشيرو إيموبلي (لاتسيو) الى صدارة لائحة الهدافين.

وعاد يوفنتوس الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، الأولى أمام مضيفه ميلان حامل اللقب صفر-2 السبت الماضي في الدوري، والثانية المدوية بالنتيجة ذاتها أمام مكابي حيفا الإسرائيلي الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وصعد يوفنتوس الى المركز السابع مؤقتا برصيد 16 نقطة مقابل 11 لتورينو الحادي عشر.

وهو الدربي الـ11 من أصل الـ15 الأخيرة يحسمه يوفنتوس في صالحه في الدوري.

وتعود فيها المرة الاخيرة التي حسم فيها تورينو الدربي عندما استضافته ليوفنتوس الى 26 نيسان/أبريل 2015 عندما فاز 2-1 وكان الأخير له أيضا على جاره في 17 مختلف المسابقات (13 فوزا مقابل 4 تعادلات).

"لم يكن الأمر سهلا"

وقال فلاهوفيتش لشبكة "دازن للبث التدفقي: "الأوقات الصعبة تساعدك على التطور، تتعلم من هذه الفترات أكثر مما تتعلمه عندما تسير الأمور جيدا".

وأضاف "سواء لعبت بشكل جيد أم لا، أتأكد من أنني أعطي كل شيء، في كل مرة".

من جهته، قال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري "أظهر الأولاد اليوم أنهم فريق. لقد لعبوا بشكل جيد وأنا سعيد من أجلهم ... لم يكن الأمر سهلاً".

وأضاف "إنه لأمر مخز أننا مررنا بمثل هذا الوقت العصيب مؤخرًا ولكن في بعض الأحيان تحدث أشياء لا يمكنك فعل الكثير بشأنها، ثم تتعثر في مواقف تحتاج إلى الخروج منها. اليوم كان أول خطوة صغيرة نحو ذلك".

وطالت فترة جس النبض من الفريقين في بداية المباراة فغابت الفرص الحقيقية للتسجيل في نصف الساعة الأول حتى جرب الصربي نيمانيا رادونييتش حظه بتسديدة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن لمرمى يوفنتوس (32).

وكانت أخطر فرص المباراة لفريق "السيدة العجوز" وتحديدا في الدقيقة 34 عندما مرر مويز كين كرة على طبق من ذهب الى فلاهوفيتش داخل المنطقة فتلاعب بأحد المدافعين وسدد كرة أبعدها مواطنه حارس مرمى تورينو فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، وتهيأت أمام مانويل لوكاتيلي الذي أطلقها قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس مرة أخرى وتهيأت أمام الفرنسي أدريان رابيو الذي سددها قوية بيسراه كان لها ميلينكوفيتش-سافيتش بالمرصاد.

وتابع ميلينكوفيتش-سافيتش تألقه وأبعد ببراعة كرة قوية "على الطاير" للوكاتيلي من خارج المنطقة إلى لكنية لم تثمر (51).

واضطر أليغري الى استبدال مدافع تورينو السابق البرازيلي بريمر بسبب الإصابة ودفع بالمخضرم ليوناردو بونوتشي (52).

وكاد المهاجم الكرواتي نيكولا فلاسيتش يفعلها بتسديدة قوية خادعة من داخل المنطقة تصدى لها حارس المرمى الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني على دفعتين (58).

وأنقذ شتشيزني مرماه من هدف محقق بإبعاده كرة ارتطمت بمدافعه الدولي البرازيلي دانيلو اثر تسديدة جانبية لفلاسيتش من داخل المنطقة (60).

وأهدر كين فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من الصربي فيليب كوستيتش داخل المرمى فتابعها من مسافة قريبة بعيدا عن الخشبات الثلاث (63).

وحرم ميلينكوفيتش-سافيتش مواطنه فلاهوفيتش من افتتاح التسجيل بإبعاده كرته الرأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من مواطنهما كوستيتش الى ركنية (74).

وكانت الركنية مصدر هدف الفوز ليوفنتوس عندما انبرى لها الاختصاصي الدولي الكولومبي خوان كوادرادو وطار لها دانيلو برأسه وتابعها فلاهوفيتش بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (75).

وأوقف إمبولي انتفاضة ضيفه الوافد الجديد مونتسا عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله السويسري نيكولا هاس (11).

وهي الخسارة الأولى لمونتسا بعد ثلاثة انتصارات متتالية، والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث عشر، فيما حقق إمبولي فوزه الثاني هذا الموسم وارتقى الى المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

ويلعب لاحقا أتالانتا مع ساسوولو.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات إنتر مع ساليرنيتانا، ولاتسيو مع أودينيزي، وسبيتسيا مع كريمونيزي، ونابولي مع بولونيا، وفيرونا مع ميلان.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي سمبدوريا مع روما، وليتشي مع فيورنتينا.

© 2022 AFP