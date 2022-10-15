قصف يصيب مستودعا للنفط في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا

STRINGER تلغرام/غلادكوف/اف ب

محطة كهرباء تحترق الجمعة في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لاوكرانيا اثر قصف

موسكو (أ ف ب) – أصاب قصف السبت مستودعا للنفط اندلعت فيه النيران في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرنيا، وفق ما افاد مسؤول محلي، مع تكثيف الضربات في هذه المنطقة في الايام الاخيرة.

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وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام "قصف جديد عندنا. أحد المقذوفات أصاب مستودع نفط". ونشر صورة تظهر دخانا كثيفا اسود يتصاعد من منشأة تحترق.

واضاف أن فرق الإسعاف تحاول إخماد الحريق، مؤكدا أن "لا خطر لتمدده".

ونقلت وكالة تاس الرسمية عن مصدر في فرق الإسعاف أن المستودع يقع في بلدة رازومنوي-71 القريبة من مدينة بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

ونددت روسيا الاسبوع الفائت ب"ازدياد ملحوظ" للقصف الاوكراني على مناطق روسية حدودية بينها بيلغورود وكورسك وبريانسك.

والجمعة، اندلعت النيران في محطة كهرباء في مدينة بيلغورود إثر قصف مصدره أوكرانيا تسبب بانقطاع التيار بحسب الحاكم.

كذلك، اشار الحاكم الجمعة الى قصف طاول قرية في المنطقة وخلف اضرارا محدودة في خط السكة الحديد المحلي.

وتسببت ضربة اوكرانية الخميس بانفجار مخزن ذخائر في منطقة بيلغورود. وفي اليوم نفسه، أصابت قذيفة الطابق الاخير من مبنى سكني لكنها لم تسفر عن ضحايا.

وسجل انقطاع للتيار الكهربائي الثلاثاء بعد قصف أوكراني في مدينة شيبيكينو بالمنطقة نفسها. والاثنين، قتلت امرأة (74 عاما) في قصف استهدف المدينة.

© 2022 AFP