بطولة إيطاليا: نابولي يستعيد الصدارة بفوز عاشر توالياً في كافة المسابقات

النيجيري فيكتور أوسيمهن يحتفل بالتسجيل لنابولي في مرمى ضيفه بولونيا في الدوري الايطالي لكرة القدم. نابولي في 16 تشرين الاول/اكتوبر 2022

ميلانو (أ ف ب) – استعاد نابولي الصدارة من أتالانتا بعدما واصل موسمه الرائع بتحقيقه فوزه العاشر توالياً في كافة المسابقات، وجاء على حساب ضيفه بولونيا 3-2 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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ودخل فريق المدرب لوتشانو سباليتي المباراة وهو في المركز الثاني بفارق نقطة عن أتالانتا الفائز السبت على ساسوولو 2-1، لكنه نجح في استعادة الصدارة معززاً سلسلة تضمنت الفوز محلياً على فرق مثل لاتسيو (2-1) وميلان حامل اللقب (2-1) واكتساحه في دوري الأبطال ليفربول الإنكليزي (4-1) وأياكس الهولندي مرتين (6-1 و4-2) في طريقه لحسم بطاقته الى ثمن النهائي.

وبعدما كان قريباً منه في أربع مناسبات خلال الألفية الجديدة قبل أن يكتفي بالوصافة، يبدو نابولي على أتم الاستعداد هذا الموسم لمحاولة الفوز بلقبه الأول في الدوري منذ أن توج به للمرة الثانية والأخيرة عام 1990 بقيادة الأرجنتيني الأسطوري الراحل دييغو مارادونا.

وعلى الرغم أنه لم يحقق سوى انتصار يتيم هذا الموسم، كان بولونيا نداً عنيداً لنابولي الأحد على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" وعانى الفريق الجنوبي لحسم النقاط الثلاث إذ وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 41 بهدف الهولندي جوشوا زيركزي بعد تمريرة من أندريا كامبياسو، إلا أنه أدرك التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بفضل البرازيلي جوان جيزوس أثر ركلة ركنية (45).

وبعدما وضعه المكسيكي هيرفينغ لوسانو في المقدمة بمتابعته محاولة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في مستهل الشوط الثاني (49)، فرض بولونيا التعادل سريعاً بواسطة الغامبي موسى بارو بعد تمريرة أخرى من كامبياسو (51)، قبل أن يقول البديل النيجيري فيكتور أوسيمهن كلمته في الدقيقة 69 عقب تمريرة من المتألق كفاراتسخيليا.

فوز ثان تواليا لإنتر

وفي ميلانو، واصل إنتر صحوته بفوز ثانٍ تواليا جاء على حساب ضيفه ساليرنيتانا 2-صفر.

افتتح الارجنتيني لاوتارو مارتينيس التسجيل لـ"نيراتسوري" (14)، فيما ضاعف نيكولو باريلا التقدم في الشوط الثاني (58).

ودخل فريق المدرب سيموني إينزاغي المباراة منتشيًا من تعادل مثير 3-3 في برشلونة الاربعاء قرّبه من العبور الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا وإطاحة الفريق الإسباني خارج المسابقة، بعد أن أسقطه 1-صفر في ميلانو.

وبعد سقوطه في مباراتين تواليًا امام أودينيزي وروما، استعاد إنتر توازنه الاسبوع الماضي بفوزه 2-1 على ساسوولو قبل أن يحقق الاحد انتصاره السادس هذا الموسم في "سيري أ"، ليتقدم الى المركز السابع.

الارجنتيني لاوتارو مارتينيس يحتفل بهدفه مع إنتر ضد ساليرنيتانا في الدوري الايطالي لكرة القدم في 16 تشرين الاول/اكتوبر 2022 ميغيل ميدينا ا ف ب

قال مارتينيس بعد الفوز "يعني الكثير بالنسبة لنا، هذا يعني أننا تقدمنا. نحن على المسار الصحيح، بدأنا الموسم بطريقة سيئة وخسرنا نقاط مهمة ولكن طوينا الصفحة الآن".

من جهته، رأى اينزاغي "سيطرنا من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 90، وظل الفريق في أجواء المباراة. كنت متخوفًا من هذه المواجهة، وأعرف ما يمكن أن يحدث بعد لقاء أوروبي كبير".

ويستمر غياب البلجيكي روميلو لوكاكو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن إنتر بسبب الاصابة.

تعثر لاتسيو وإصابة إيموبيلي

وبعد اربعة انتصارات متتالية، عجز لاتسيو عن الوصول الى شباك ضيفه القوي أودينيزي واكتفى بالتعادل السلبي ليبقى الفريقان على المسافة ذاتها بـ22 نقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع توالياً، في نتيجة ستصب في صالح ميلان حامل اللقب لأنه سيتخطاهما في حال فوزه مساء على مضيفه هيلاس فيروس.

ولم يكن مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري راضياً عن التعادل في لقاء خسر خلاله نادي العاصمة جهود هدافه تشيرو إيموبيلي بعد نصف ساعة بسبب الإصابة عاند الحظ فيه أودينيزي بعدما أصاب خشبات المرمى مرتين عبر الألماني لازار فويادين والإسباني جيرار ديلوفيو، قائلاً لشبكة "دازون" للبث التدفقي "لسوء الحظ، هذه الأمر تحصل ويجب تجاوزها. الفريق حاول، لكننا واجهنا اليوم أسوأ خصم ممكن".

وتابع "إنهم فريق بدني وحاضر بدنياً فيما اضطررنا نحن لخوض ثلاث مباريات في سبعة أيام"، منتقداً أرضية الملعب الأولمبي بالقول "عندما تلعب على هذه النوعية من العشب، فأنت أمام مشكلة كبيرة"، متطرقاً الى إصابة إيموبيلي بالقول "من الواضح أنه (متأثر) باللعب للنادي والمنتخب الوطني. اضطررنا للعب من دونه الموسم الماضي لمباريات عدة... عندما تتحدث عن لاعبين معينين (مثل إيموبيلي)، من الصعب استبدالهم من دون أن يكون هناك تأثير سلبي... نأمل ألا يبتعد لفترة طويلة. سننتظر 48 ساعة ثم سنجري الفحوص لمعرفة الوضع".

وصب هذا التعادل أيضاً في صالح نابولي وأتالانتا، الخصم المقبل للاتسيو، إذ ابتعدا عن نادي العاصمة.

وانتهت مواجهة الجريحين سبيتسيا وكريمونيزي بالتعادل 2-2، ليرفع الأول رصيده الى 9 نقاط والثاني الى 4.

© 2022 AFP